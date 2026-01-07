La Capital | Zoom | Netflix

Netflix otra vez cerca de absorber Warner, que rechazó la oferta de Paramount

La disputa por la plataforma suma otro capítulo, nuevamente a favor del gigante del streaming, que agrandaría sus dominions

7 de enero 2026
Netflix está otra vez cerca de adquirir Warner

Netflix está otra vez cerca de adquirir Warner, después de que la oferta Paramount fuera rechazada por octava vez

A comienzos de diciembre, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery, lo cual implicaría una concentración inédita del mercado del streaming. Poco después, Paramount, otro de los competidores fuertes de la industria, hizo una oferta hostil que frenó el acuerdo con Netflix.

Sin embargo, tras semanas de negociaciones, el panorama volvió a foja cero. Warner rechazó la propuesta de Paramount Skydance y su CEO David Ellison, que ofrecía 30 dólares por acción, en efectivo.

En su respuesta, la compañía en venta argumentó que la oferta de Skydan “no es más favorable para los accionistas de WBD que la fusión con Netflix y continúa siendo inadecuada”, considerándola de “valor insuficiente, teniendo en cuenta numerosos riesgos, costos e incertidumbres”.

Warner apuntó que es una propuesta de riesgo y cuestionó la capacidad de Paramount de cerrar efectivamente el trato. Además, detallaron que la oferta le otorga el poder de discreción a los compradores, y por lo tanto de cambiar el precio sugerido por acción o imponer nuevas condiciones.

>> Leer más: Enero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV y Disney+

Esta es la octava propuesta que Paramount hace a Warner, quien sistemáticamente las rechazó y sostuvo que la oferta de Netflix seguía siendo superior y más segura.

“Paramount es una compañía con una capitalización de mercado de 14 mil millones de dólares, que intenta una adquisición que les requeriría 94.65 mil millones de deuda y financiamiento de capitales”, aseveraron desde WBD. Mientras tanto, “Netflix es una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente 400 mil millones, con un estimado de flujo de fondos de 12 mil millones para 2026”.

A su vez, subrayaron que el acuerdo con Netflix le permitiría a Warner seguir “funcionando con normalidad” hasta que se concrete la fusión. La oferta del gigante del streaming fue de 83 mil millones de dólares por Warner Bros Studios y HBO Max, con todos sus contenidos (que incluyen franquicias millonarias como DC o Harry Potter). El estimado es de 27.75 dólares por acción. Si bien el monto es más bajo que el último ofrecido por Paramount, la propuesta de Netflix tiene más garantías, tal como argumentó WBD en su más reciente comunicado.

En medio de las negociaciones, varios analistas afirmaron que cualquiera de las dos fusiones sería ilegal bajo las leyes estadounidenses anti-monopolio, que impiden adquisiciones de este tipo entre competidores directos. Netflix defendió su postura argumentando que, en combinación con Warner, tendrían solamente un "8 o 9 por ciento" del mercado de visionado en Estados Unidos, lejos de YouTube, que acumula el 13%.

Especialistas indicaron que, si bien una persona puede dividir su tiempo de ocio y de consumo audiovisual entre YouTube y contenidos de streaming, son distintos tipos de empresas (YouTube es una red social), por lo que no habría competencia real y el razonamiento no es válido en términos de porcentajes de mercado. Entre Netflix y Warner acumulan aproximadamente un 39% de las suscripciones a plataformas en Estados Unidos. Este tipo de acumulación suele encender las alertas del gobierno en términos anti-monopólicos. Queda ver qué reacción tendrá el Congreso y el Departamento de Justicia del país si se concreta la fusión. Vale recordar también que el presidente Donald Trump afirmó que "podría ser un problema", cuando le consultaron por el anuncio de Netflix que afirmaba haber comprado Warner. Además, Trump tiene como aliado al billonario Larry Ellison, padre del CEO de Paramount.

