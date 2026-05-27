Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Miguel Bosco y Adrián Giampani son parte del elenco de "El líquido táctil", que se puede ver este fin de semana en la agenda teatral rosarina

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el fin de mes, se presenta la última oportunidad de ver algunas de las obras en cartelera. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 28 al 31 de mayo, esta es la agenda teatral rosarina:

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. -"LUNA CON GATILLO": Un reencuentro inesperado a la luz de la luna. Y una misma pregunta que brota del cuerpo: donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. - "VACAS SAGRADAS": Una pareja aloja a un joven indio por intercambio cultural. La convivencia expone los prejuicios del hombre y genera tensiones. De Daniel Dalmaroni. Dirección: Walter Operto. Actúan: Silvina Santandrea y Sergio Valdano. - "MINIATURAS": Una joven asiste a una entrevista de trabajo en la casa de un hombre ciego. A oscuras, los dos descubren lo que no hace falta ver. Dirección y dramaturgia: Federico Rathge. Actúan: Oscar Domínguez y María Muro Condines. - "LA CRIPTA": En una cripta detenida en el tiempo, tres seres mitológicos protagonizan un ritual inquietante y fascinante. Entre danza, voces y visiones, lo oculto despierta y vuelve para estremecer a quien se atreva a entrar. En escena: Mauro Cappadoro, Diego Stocco y Ulises Fernández. Dirección: Marcelo Días y Alejandra Anselmo

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Sesión golfa. - "CUPIDOS": Dos virgos. Dos cupidos. Un solo objetivo: flecharte de risa. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actuación: Germán Basta, Vicky Picech. - "EGO TE ABSOLVO": Un ex monaguillo, buscado por la policía, irrumpe en la oficina de su confesor de la infancia. Lo que parecía un reencuentro inocente se transforma en un brutal cara a cara. De Nacho Novo. Dirección: Carla Saccani. Actúan: Juan Ferragutti y Martín Fumiato. - "AEROPIÑAS ARGENTINAS": Turbulencias, sacudones y vertiginosas caídas ¿Te embarcas? Dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Mauro Sabella y Carolina Diez. - "MARICÓN": Un híbrido entre la danza, el teatro y la performance. Un viaje entre la infancia y el presente de un bailarín, para sumergirnos en las problemáticas de odio, bullying y discriminación que padecen las disidencias sexuales. Con León Ruiz

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Viernes 29 de mayo



- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "Paraíso". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Paraíso es una obra que interpela la masculinidad. Un corazón trasplantado. Un hombre que siempre creyó tenerlo todo bajo control. Una mujer que regresa, no con su cuerpo, sino con la memoria latente de sus latidos. Paraíso es el choque entre mundos: la frialdad calculadora y el pulso sensible de lo humano, el deber ser y los deseos ocultos. Es la historia de Juan Valero, un importante empresario que recibe un trasplante de corazón. Ese nuevo latido le muestra que lleva dentro la memoria de su donante: una mujer prostituta, dominicana, de un barrio llamado Paraíso de Dios. Actúa: Luciano Cáceres. Dirección: Ignacio Rodríguez De Anca. Dramaturgia: Inmaculada Alvear

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- “El Diablo y Él Miseria”. 20.30h. Teatro La Vigil (Alem 3086)

El herrero, Miseria, hizo un pacto con el Diablo para obtener riqueza y juventud, pero, el tiempo de pagar con su alma ha llegado. Obra de Teatro inspirada en el capítulo 21 de Don Segundo Sombra de Güiraldes. Una historia que revive el humor y la tradición de la vida gauchesca.

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- "ELEGI2". ESTRENO. 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próxima función: domingo 31 de mayo

Un hombre y una mujer son los elegidos. ¿Elegidos por quién y para qué? ¿Estarán a la altura de la elección? Dramaturgia y dirección: Melina Almoualem e Inés Garrigós. Actuación: Ludmila Almoualem y Raúl Valentini

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- "Sueño gris". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)



"Sueño gris" es un arrebato que desborda y arrastra a todos, anulando la posibilidad de espectadores inocentes. Es casi una metáfora de la violencia latente en la memoria colectiva: un pasado bélico que se filtra en lo cotidiano y convierte lo banal (una moto, una discusión) en un campo de batalla. Actúan: Carolina Boetti, Franco Sosa, Blas Zanella. Dramaturgia y dirección: Leonel Giacometto.

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "El eco de lo invisible". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Una pareja de ancianos detenida en el tiempo se prepara para un acontecimiento crucial en su hogar. A medida que los preparativos avanzan, la realidad se vuelve difusa y la comunicación se transforma en un laberinto de confusión y surrealismo. Intérpretes: Marilina Baroni & Martín Salomon. Dirección: Romina Piatti.

- "Es pelando a Gogol". DOBLE FUNCIÓN: 19.30hs y 21.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



En un mundo sin colores ni brillo, seis mujeres esperan —por distintos motivos— la llegada de Gogol. Cada una revela por qué lo aguarda y qué aporta luz y color a su vida: el deseo que la impulsa. ¿Llegará Gogol, la gran promesa, para liberar a estas mujeres de la opacidad y el cautiverio en que viven? ¿Vendrá de otro planeta? ¿Será parte de un inconsciente colectivo? Dramaturgia y dirección: Maia Morosano. Actúan: Candelaria Medina, Vanina Bercovich, Maruja Bustamante, Florencia Cabello, Natalia Freijo, Noelia Galera, Lina Lavarello, Tefi Saragusti, Soledad Serrano

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- "El día que faltemos". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)



El día que faltemos es una obra de teatro que explora la memoria, la ausencia y los lazos invisibles que dejan las personas cuando ya no están. La historia sigue a tres hermanos que, tras las pérdidas, habitan la vieja casa donde crecieron en el humedal alejados de todos separados por un río. A lo largo de una noche cargada de silencios y recuerdos, salen a la luz secretos, culpas y afectos no dichos. Entre lo real y lo simbólico, ellos tres enfrentan la pregunta inevitable: ¿Qué queda de nosotros en los otros cuando ya no estamos? La obra invita a reflexionar sobre la huella emocional y simbólica que dejamos y la forma en que seguimos existiendo en quienes nos recuerdan. Idea y Dirección: Alejandro Leguizamón. Actúan: Lautaro Zencic, Alan Cardona y Esteban Ameriso

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- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

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- "Les volátiles". 20hs. Teatro Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Afiliados AEC y socios Amecro: entrada gratis



Les Volátiles es un espectáculo de circo para toda la familia, atravesado por acrobacias, malabares y humor que invita al espectador a librarse de sus preocupaciones y sumergirse en un momento etéreo donde nada está escrito, pero a la vez todo tiene forma. Idea, dramaturgia, creación (autoría): Circo Lumiere. Actores, intérpretes o performers: Irene Ortín y Leonardo Carmona

A lo largo del espectáculo dos payasos acróbatas e inestables ponen sus cuerpos y los objetos al servicio del humor y la destreza acrobática. Transitando cada efímero momento como único e irrepetible, los artistas oscilan entre lucir sus mejores destrezas y reírse de sus torpezas. Se presentan, se divierten, se evalúan y se desafían, generando un juego con los espectadores donde se propone que si no volamos todes juntos, no lo logrará ninguno.

- "Presidente Schreber". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



De Hugo Cardozo. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre las realidades y sus delirios. A medida que su salud mental se deteriora, su mente se ve invadida por visiones de un poder divino y una lucha constante con su propia identidad. En una serie de tensas interacciones con su médico, el Dr. Flechsig y figuras familiares, la obra explora sus experiencias de paranoia, las angustias del tratamiento psiquiátrico de la época y su búsqueda desesperada por encontrar sentido a su trastorno. A través de un relato intenso y lleno de contradicciones, el público se enfrenta a los límites de la razón y la percepción humana, en un retrato desgarrador de la enfermedad mental.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 30 de mayo

- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

- "Yo somos". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Un hecho inédito: por primera vez, un elenco inclusivo realiza temporada dentro de la cartelera del teatro independiente de Rosario. "Yo somos" es una obra colectiva de Red Radamés que propone una experiencia escénica donde lo íntimo y lo común se entrelazan. La obra, interpretada por un elenco integrado por personas con y sin discapacidad, combina teatro y música en vivo para construir un universo poético y con humor, en el que emergen historias, deseos y recuerdos que invitan a pensar la vida en comunidad. Con más de 20 años de trayectoria en la creación de espacios teatrales inclusivos, Red Radamés marca un hito al formar parte por primera vez del circuito independiente rosarino con una temporada sostenida, consolidando su recorrido artístico y ampliando las fronteras de la escena local.

- "Por el placer de volver a verla". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

"Por el placer de volver a verla" es el nombre de la aclamada obra del dramaturgo canadiense Michel Tremblay, protagonizada en Argentina por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes bajo la dirección de Manuel González Gil. Es un viaje emocional, íntimo y profundamente conmovedor donde un reconocido director teatral repasa su pasado a través de su figura materna.

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- "No hay que llorar". 20hs. Teatro Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450)

De Roberto "Tito" Cossa. Bajo la dirección y actuación estelar del reconocido actor de cine, teatro y televisión Santiago Ríos.

- "¿Y cómo bajó Bayer?". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)



Una comedia policial de Leandro Aragón. En pleno corazón de la ciudad, los propietarios de un edificio se disponen a iniciar la rutinaria reunión de consorcio. La escena parece marcada por la monotonía… hasta que el ascensor llega, se abre y la reunión se transforma en un escenario de intriga: cada vecino es testigo, cada palabra se vuelve sospecha. Actúan: Claudia Gri, Miguel Igarza, Verónica Pecorari, Oscar Mori, Patricia Chaves, Milton Beas, Adrián Hang, Gra Carrizo y Ricardo Caruso.

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- “La última jugada”. 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)



Cinco hermanos. Una decisión inevitable. Un pasado que vuelve para poner en jaque los vínculos, la infancia y las heridas de una familia disfuncional de los años 90. Cada error los enfrentará a una partida donde solo podrán ganar quienes se animen a soltar el peso que cargan hace años. Autor y dirección: Esteban Carlos Cabrera. Elenco: Stefano Wilchen, Julieta Fernandez, Dafne Mangini, Camila Acosta y Marcelo Aranda.

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- Ciclo Escenarias: "Aquellare en el humedal". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771)

Memoria, resistencia y legado se cruzan en un ritual de iniciación en las islas. Al finalizar la función, se realizará un espacio de charla moderado por las organizadoras del ciclo (María Victoria Vitta, Gabriela Palumbo y Mailín Sylvester) sobre las temáticas seleccionadas para poner en escena. Actúan: Lourdes Alvarado, Denise Becerra y Leticia Ojea. Dirige: Marita Vitta

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- "Semillas". 20hs. Teatro Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Afiliados AEC y socios Amecro: entrada gratis

Con dirección general y puesta en escena de Julio Gandini, se trata de un unipersonal interpretado por Cristian “Gato” Molina. Un actor, a través de 14 personajes, busca recuperar la costumbre hermosa y olvidada de contar historias.

- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

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- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado: - "Herencia pesada". Actúan y dirigen: Magui Peirone y Manu Melgar. - "La mamaní". Con Dany López. Dirección: Lean Doti.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

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Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 31 de abril

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Función + almuerzo



Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido? Equipo de dirección: Tania Scaglione, Julieta Yelin, Ximena Pereyra, y Claudio Lo Giudice. Actúan: Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini e Irupé Vitali

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- "Neva". 17.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo… Una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El jardín de los cerezos, de Antón Chejov, se entremezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko, actores de la compañía, asisten a Olga, viuda de Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir. Texto: Guillermo Calderón. Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías. Dirección general: Gabriel Romanelli

"Neva" se presenta en el marco de Tardecitas en La Comedia. Un ciclo pensado para encontrarnos, charlar y disfrutar del mejor teatro rosarino. Un plan para terminar la semana con la mejor energía. A las 17.30 se habilita el ingreso al teatro para tener un momento para tomar algo, conversar y encontrarse previo a la función. A las 18 comienza la obra.

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>> Leer más: Llega "My Way", el musical rosarino que revive la historia de Frank Sinatra

- "My Way, el musical". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Con una producción local con más de 50 artistas en escena y una gran orquesta en vivo, llega el musical rosarino que recupera la historia de Frank Sinatra. Creada por Néstor Coccalotto.



- “Deshábita”. 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Esta obra de circo contemporáneo transita entre estados fracturados, donde instantes en apariencia desconectados chocan, se rompen y estallan en irrupciones inesperadas. Lo absurdo y lo impune se reflejan, mientras lo brutal busca, entre reacciones, su propia belleza. Es la primer producción del elenco del Trayecto de Residencia artística de la EMAU 2025.

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- "ELEGI2". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Un hombre y una mujer son los elegidos. ¿Elegidos por quién y para qué? ¿Estarán a la altura de la elección? Dramaturgia y dirección: Melina Almoualem e Inés Garrigós. Actuación: Ludmila Almoualem y Raúl Valentini

- "Glosario Posamoroso". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)



La presentación escénica de un conjunto de palabras que forman parte del vocabulario moderno en el contexto de una separación amorosa. Cuatro actrices transforman el escenario en un cuerpo poético, mientras exponen las palabras y definiciones que conforman el vasto universo del duelo. Actúan: Ainés Arribalzaga, Cecilia Tesei, Julieta Peirone, Lucía Boero. Direción: Mati Federico

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- "Festival UAIFAI de Micromonólogos". 19.30hs. La Trama Espacio Cultural (San Luis 1641),



Durante el mes de mayo, Rosario será una de las sedes del Festival UAIFAI de Micromonólogos, un proyecto que articula edición, escena y territorio, reuniendo a artistas de distintas ciudades en una red de creación contemporánea. El festival propone una experiencia escénica singular: un programa de micromonólogos en el que varias obras breves conviven en una misma función. Piezas intensas, de corta duración, donde la palabra y la actuación concentran toda la potencia del hecho teatral. Una escena que hace de la brevedad su mayor fuerza expresiva.

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- "Mujer puesta". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



¿Cuántas facetas distintas tenemos, que al mismo tiempo son una sola? Al final todas nosotras somos una misma. Dirección: Ara Mainque. Actuación: Josefina Aberastegui