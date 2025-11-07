Fiesta Pulsa, Deep Mariano y la apuesta por una escena electrónica diversa

Uno de los artistas fundamentales del género en la ciudad se presenta y co produce este sábado la fiesta Pulsa, en el Bioceres Arena.

Deep Mariano es el nombre artístico con el que Mariano Marcial Pérez, DJ y productor rosarino, hizo historia en la electrónica local. Junto a Franco Cinelli y Jorge Savoretti son parte de la generación que consolidó la escena en la ciudad. Una escena que siguen construyendo, apostando a lo colectivo y a la jerarquización de los artistas emergentes. Este sábado, se presentan en formato B3B, un set de a tres espalda con espalda, en la primera edición de la fiesta Pulsa.

El evento tendrá lugar desde la medianoche en el Bioceres Arena. Jorge, Franco y Mariano no serán el único trío rosarino presente: la apertura estará a cargo de Lnt. Noire, que vienen de telonear a Babasónicos en el Anfiteatro y están mostrando en vivo su primer LP homónimo lanzado en 2024.

Desde la ciudad de La Plata llega Miss Lupe, uno de los nombres más celebrados en la escena electrónica sudamericana. La DJ, productora, vocalista y performer fusiona la intensidad del club con la intimidad lírica. Su propuesta es hipnótica y logra convocar incluso a quienes no son aficionados del género.

El invitado internacional es DJ alemán (nacido en Chile) Matías Aguayo, con tres décadas de búsqueda creativa a sus espaldas. Un recorrido notable en el que el juego y la reflexión, la sensualidad y la experimentación han sido, junto a su voz, sus principales vías de expresión. Aguayo transforma la música dance y pop en formas curiosas y mutables. Su single más reciente “El internet” se convirtió rápidamente en uno de los hits de la escena electrónica global de 2025.

Construir una escena local

La grilla de Pulsa tiene mucho que ver con el tipo de escena electrónica que Mariano busca construir en la ciudad hace tiempo. El músico es uno de los socios de Feuer, el espacio cultural que en los últimos años llenó el vacío que había en Rosario para los entusiastas del género.

“Mejorar el ecosistema cercano también es un acto político, generar espacios donde las mentes creativas se puedan juntar, o generar espacios en internet para mostrar el talento de personas jóvenes, como hicimos con Jorge Savoretti en Música Lunar”, contó Mariano en diálogo con La Capital. Música Lunar es una plataforma que desde 2019 busca visibilizar aristas emergentes de Argentina, a través de la creación de compilados anuales donde se mezclan músicos emergentes del género junto a DJs internacionales consagrados.

Nuevamente, algo de esa lógica se replica en Pulsa. “Llevar a un terreno masivo géneros o artistas que en general se presentan en lugares más chicos, como Matías Aguayo, Lnt. Noire o Lupe, que es un icono de la movida LGBT y que ahora está teniendo un ascenso en su carrera. Lupe estuvo en Feuer el año pasado y fue una bomba, así que me quedé con ganas de traerla a algo más grande. Matías también, es un artista que acá viene creciendo: lo trajimos primero a Feuer, después al Güemes y ahora al Bioceres”, detalló el productor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PULSA (@pulsa.musica)

De esta manera, el evento del sábado busca desmarcarse en varios sentidos de la agenda electrónica de Rosario, muy centrada en puñado de nombres internacionales. “También tiene que ver con proponer un evento masivo diferente a todo lo que se propone en la ciudad, que todo bien pero son siempre los mismos nombres. Todos los años es el mismo circuito y hay muy poco lugar para estas caras nuevas o para artistas con otro tipo de sensibilidad que no es la del mercado”, afirmó Mariano.

“Lupe tiene un mensaje anti-fascista, Matías también es muy combativo políticamente. Si mirás sus redes, está publicando data sobre Gaza o sobre que el CEO de Spotify es el CEO de una compañía de drones de guerra con IA. Así que tiene que ver con llevar este tipo de voces a un terreno más amplio”, agregó.

La impronta de Mariano y la Pulsa echan por tierra la idea de que la electrónica es un género despolitizado, hedonista, o superficial. En 2024, después de un período de siete años de “introspección musical y personal”, el rosarino retomó su proyecto Deep Mariano con el lanzamiento de “R.A.F.”, una canción (y video) eminentemente anti-fascista. También lanzó “Rosario Sonora”, una producción audiovisual que documenta los inicios del género a nivel local.

“Cuando retomé el proyecto, estaba muy enojado con todo lo que se venía con este gobierno. Y pensé en las formas de invoclurarme socialmente desde las pocas herramientas que tenía, como una voz en la escena musical. Es un statement que no es partidario, es en contra de la ultraderecha que en este momento encarna el gobierno actual pero que puede ser cualquiera. Incluso el video tiene guiños a ‘1984’ de Orwell. Lo hice apenas ganó Milei con una visión de cosas que podían pasar y que muchas terminaron pasando”, compartió el artista, sobre el video realizado con herramientas de IA que propone un escenario de represión, autoritarismo y destrucción de espacios culturales.

Embed - Deep Mariano - R.A.F (Videoclip)

“No es que ahora voy a hacer música con contenido político, pero en ese momento fue lo que necesité hacer. Y en ese momento no había casi artistas expresándose en contra del gobierno, además de Lali. Ahora tampoco hay tantos, por miedo a perder seguidores, a dividir el público. En la electrónica, nadie”, apuntó.

Celebrar la amistad y saltar el algoritmo

Volver a Deep Mariano también permitió volver a presentarse con Jorge y Franco con los nombres con los que son reconocidos internacionalmente. Durante un tiempo, tocaron juntos bajo el nombre Fluss, proyecto con el que incluso sacaron un vinilo.

“Después nos dimos cuenta que es muy difícil instalar un nombre nuevo en la escena. Nosotros somos Franco, Jorge y Mariano. Desde entonces, siempre que nos presentamos juntos lo hacemos con nuestros nombres porque la gente nos conoce así. Para nosotros, lo del sábado es una celebración de una amistad de muchos años y de un recorrido musical con muchos puntos de conexión”, afirmó el DJ.

“Franco y Jorge se conocen hace treinta años literal. Yo los conocí un poco después, pero hace veinticinco. En todo este tiempo, cada uno fue transitando su camino personal pero también nos juntamos mucho. El show más grande que hice en mi vida lo hice con Franco en un B2B en el main stage de Creamfields para cuarenta mil personas”, recordó.

Música Lunar, otro de los proyectos compartidos (con Jorge), es otro gesto de intervención política, no sólo en la escena electrónica, sino en una industria global dominada por la tiranía de los algoritmos.



Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Música Lunar (@musicalunarg)

“Si uno se cercena a Spotify, que es como un McDonalds de música, es obvio que todo va direccionado a que escuches solamente lo que quiere un grupo económico. Eso es así. Es muy difícil destacar ahí y que en las playlist entren sellos independientes. Pero hay otros caminos, otras plataformas mucho más independientes, donde el algoritmo es más genuino, como Bandcamp”, afirmó Mariano sobre la plataforma que, a diferencia total de Spotify, permite a los artistas quedarse con el mayor porcentaje de los ingresos económicos por las escuchas.

“También nosotros escuchamos mucha música porque nos llega directamente. Generalmente, la forma de ascender en una escena es que un artista que está en un lugar de mayor exposición pase tu música. A nosotros nos sirve que nos pase un DJ internacional. A Franco por ejemplo le toca mucha música Ricardo Villalobos. Cuando yo empecé, que hacía progressive, me tocaba mucha música Hernán Cattaneo y por eso me conocieron en Buenos Aires”, sumó.

“Hoy hay muchos chicos y chicas de 16, 18, 20 años que nos mandan música a nosotros. De hecho, así surgió la idea de hacer Música Lunar. Porque nos llegaba música increíble y ni sabíamos que eran argentinos. Eso no estaba en ningún lado y por eso decidimos lanzar los compilados anuales”, cerró.