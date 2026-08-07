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El cambio de Leticia Brédice para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán

La actriz será la encargada de interpretar a la diva de los teléfonos en “Moria”, la ficción que llegará a Netflix el próximo 14 de agosto

7 de agosto 2026 · 13:28hs
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Leticia Brédice interpretará a Susana Giménez en la serie Moria

Leticia Brédice interpretará a Susana Giménez en la serie "Moria"

El próximo 14 de agosto llegará a Netflix “Moria”, la serie inspirada en la vida de Moria Casán. A medida que se acerca su estreno, siguen conociéndose nuevos detalles de la producción. En las últimas horas, fue Leticia Brédice quien sorprendió al compartir una imagen de su caracterización en uno de los personajes más importantes en la vida de la One.

Una de las grandes incógnitas desde que se anunció el proyecto era quién sería la encargada de interpretar a Moria Casán. Finalmente, se reveló que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth darán vida a Moria en distintas etapas de su historia. Las tres actrices no solo interpretan diferentes momentos de una misma vida, sino que también logran capturar la esencia, los modismos y el lenguaje que marcaron cada época de la diva.

Pero además, creada y dirigida por Javier Van de Couter, "Moria" recreará algunos de los momentos más emblemáticos de la televisión argentina y pondrá en escena a varias de las figuras que marcaron la carrera de La One. Entre ellas aparece, Susana Giménez, una de las personalidades más importantes de su historia y cuya caracterización quedó en manos de Leticia Brédice.

>> Leer más: Netflix presentó el tráiler oficial de la serie de "Moria": cuándo se estrena

El mensaje de Leticia Brédice en la piel de Susana Giménez

Leticia Brédice será la encargada de interpretar a Susana Giménez en “Moria”. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una imagen del proceso de transformación para convertirse en la diva de los teléfonos y mostró parte del trabajo detrás de su caracterización.

“¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, escribió Brédice junto a una fotografía en la que se la puede ver caracterizada como Giménez. Además, agregó: “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias, gracias, gracias. Siempre”.

La publicación no tardó en llamar la atención de los seguidores, que destacaron el parecido logrado por la actriz y aumentaron la expectativa por la llegada de la serie.

>> Leer más: Netflix: el drama romántico de dos horas que hace delirar a la audiencia

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