"Virqueenia", la tendencia de "Gran Hermano" que es viral en las redes sociales

En su presentación, Virginia contó que se dedica al stand up hace más de 13 años y que, hace poco, se divorció del padre de sus dos hijas. También confesó que ingresó a "Gran hermano" para "derribar mitos y prejuicios" sexuales. También admitió que no le gusta ni ordenar ni limpiar: "Si me cocinan, mejor", lanzó Demo.

En el clip introductorio, Virginia fue clara sobre su personalidad: "Miro series hasta cualquier hora. Me levanto tipo 1 ó 2 de la tarde. Me ponés "Azul" de Cristian Castro y me emociono". Además, reveló un detalle muy personal: "Me hice tatuajes en el pecho para tapar las arrugas porque cuando me acuesto se me forma como un surco".

Con esta breve presentación, ya queda claro qué tipo de persona es Virginia. Cuando ingresó a la casa, nadie se esperaba que se convirtiera en la favorita, pero su carácter relajado y su actitud tranquila, pero sumamente graciosa, hizo que se generara un fanatismo por Demo.

"Virqueenia", la participante de "Gran Hermano" que, sin intentarlo, es viral

Cada vez son más los videos "edits" con los momentos más graciosos de Virginia Demo. Es que, sin siquiera intentarlo, la humorista de 55 años logra causar carcajadas en la audiencia. Desde algo tan simple como un tropiezo, hasta la vez que inventó un rap completo.

A diferencia de los "fandoms" de los demás participantes, la comunidad que banca a Virginia es bastante espontánea, no se trata de un movimiento organizado como los "Furiosos", grupo que planifica acciones para mostrarle su apoyo a Juliana, alias "Furia".

En redes sociales, de manera orgánica y espontánea, diferentes usuarios fueron compartiendo videos de la humorista. Y sin forzarlo, se instaló el apodo "Virqueenia", que nombra a la hermanita como la "reina", e indudablemente como una de las favoritas del reality.

Además, se han hecho ediciones de voice overs con frases célebres de la standupera. "No me compares, no me dan bola", dos afirmaciones muy repetidas por la participantes, fueron tomadas por el ingenio popular de TikTok, comunidad que le agregó música y hasta inventó un challenge bailable.

Por otro lado, su lado más emocional también generó empatía en la audiencia. Sus recurrentes llantos por sucesos cotidianos llegaron a las redes sociales, y se hicieron virales.