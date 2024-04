Quién se fue de Gran Hermano, quién festejó y quién se puso a llorar

Cabe recordar que Emmanuel y Furia protagonizaron una gran pelea con Virginia, a quien critican por no hacer nada en la casa. “Estás insoportable Virginia, todo el tiempo quejándote. Cagándote de risa de todo el mundo. No hacés un orto. No te vi lavar ni un plato.... Nadie te quiere chupar nada. Menos a vos que es un horror”, dijo Emma. “Están buscando la división de grupos, como no son protagonistas se ponen de la cola. Por suerte todo se ve afuera. Me viene a gritar la gente, gracias. Lo voy a hacer cuando me falten el respeto. Te molesta muchísimo que seamos pendejos y nos vaya bien”, analizó Furia.