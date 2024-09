Viral: furor por el video de Lionel Messi bailando a puro ritmo en una disco de los 80

Un video viral de TikTok, que luego se trasladó al resto de las redes sociales, muestra a decenas de personas bailando en una disco ochentosa, todos con la cara de Lionel Messi, mientras suena de fondo Cyndi Lauper, con su hit “Girls just want to have fun” ("Las chicas sólo quieren divertirse"). Este particular video en el que todos son Lionel Messi fue creado por Inteligencia artificial.