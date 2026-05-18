Inter Miami ganaba, los hinchas cantaron contra los jugadores y Messi se sorprendió El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el capitán de la selección argentina, que miró a la tribuna e hizo gestos de no entender nada 18 de mayo 2026 · 10:16hs

"¿Qué les pasa?". Lionel Messi les hace señas a los hinchas de Inter Miami cuando empezaron a cantar.

El duelo entre Inter Miami y Portland Timbers por la Major League Soccer vivió un insólito momento cuando los hinchas de Las Garzas cantaron contra los jugadores mientras su equipo ganaba 2-0. Ese instante generó sorpresa en Lionel Messi, quien miró hacia la tribuna e hizo señales por no entender el motivo de los gritos. El conjunto del capitán de la selección ganó y se trepó a la cima de la Conferencia Este de la MLS en la temporada 2026,

El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el astro argentino Lionel Messi, quien realizó un gesto con la mano de incredulidad acerca de lo que estaba aconteciendo.

Con goles del propio rosarino y Germán Berterame, Inter Miami vencía 2-0 a Portland Timbers -resultado que se mantuvo hasta el final- y los hinchas comenzaron a cantar la famosa canción "jugadores, la c... de su madre...” mutó en un “jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada”. El enfado de la Pulga, que cuestionó de inmediato la actitud -entendiendo otra cosa- con un elocuente gesto con su mano derecha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DSPORTS (@dsports) >>Leer más: Uno de los mejores volantes del fútbol argentino que pasó por Newell's y no logró rendir De Paul y el escudo de Inter Miami Minutos más tarde también De Paul dejó saber su enfado por la situación, señalando la estrella por encima del escudo del club (la cual obtuvieron al consagrarse campeones de la última temporada de la MLS) y pidiendo aliento en vez de insultos. Una tensa situación que se calmó con el pitazo final y la consumación de la victoria que le permite igualar a Nashville SC en la cima de su conferencia.