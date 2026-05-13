Cuánto ganan Lionel Messi y Rodrigo De Paul: la MLS difundió el ranking de los salarios más altos Los argentinos se encuentran entre los futbolistas mejores pagos de la liga estadounidense. En la lista, figuran Heung-Min Son, Thomas Müller y Miguel Almirón 13 de mayo 2026 · 11:08hs

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se encuentran entre los tres sueldos más altos de la MLS

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) actualizó la lista de salarios de los jugadores de la liga estadounidense y Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pago de la competición, con una abismal diferencia con el resto de los jugadores según los datos vigentes al 16 de abril.

La compensación garantizada anual de Messi supera los 28 millones de dólares anuales para la temporada 2026. Los ingresos del astro rosarino marcan un antecedente en la historia del certamen, ya que sus números individuales son mayores a a la masa salarial de 28 de los otros 29 equipos de la Major League Soccer. De acuerdo con la información publicada, solo el propio Inter Miami y Los Ángeles FC (LAFC) lo sobrepasan en la nómina total

El sueldo de Messi supera por más del doble a cualquier otro jugador en la MLS. Tal es el caso que el surcoreano Son Heung-min, delantero de Los Angeles FC con amplia trayectoria en el fútbol europeo, factura más de 11 millones de dólares.

Dentro del top 3, aparece otro argentino entre los salarios más altos: Rodrigo De Paul. El campeón del mundo, compañero de Messi en el Inter Miami, cuenta con un ingreso superior a los 9 millones de dólares.

Además, el informe detalla que actualmente 133 jugadores en la liga ganan más de un millón de dólares, mientras que el sueldo promedio en el certamen es de aproximadamente 688 mil dólares. Estos números solo tienen en cuenta el monto base que percibe cada jugador del dinero por su contrato con cada club, sin tener en cuenta otro tipo de ingresos como los patrocinadores. >> Leer más: Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotografías La lista de los salarios más altos de la MLS Lionel Messi (Inter Miami) - USD 28.333.333 Son Heung-min (LAFC) - USD 11.152.852 Rodrigo De Paul (Inter Miami) - USD 9.688.320 Miguel Almirón (Atlanta United) - USD 7.871.000 Hirving Lozano (San Diego FC) - USD 9.333.333 Emil Forsberg (NY Red Bulls) - USD 6.035.625 Sam Surridge (Nashville SC) - USD 5.933.000 Riqui Puig (LA Galaxy) - USD 5.792.188 Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - USD 5.152.504 Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - USD 5.581.806