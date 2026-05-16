Primera C: Leones FC igualó ante Lugano en Arroyo Seco

Con los dos tantos de Juan Ignacio Vieyra, (uno de penal), Leones FC empató ante el equipo de Tapiales 2 a 2. Coselli y Urruchua anotaron para el Naranja

Leones FC rescató un punto ante Lugano en Arroyo Seco, en el marco de la 12ª fecha del torneo de la Primera C . Con este resultado, el equipo de la familia Messi comparte la segunda colocación junto a Yupanqui con 18 puntos y quedó a 5 unidades de General Lamadrid (23), líder de la Zona B. .

El local comenzó ganando con el tanto de Juan Ignacio Vieyra en el inicio del partido, pero Lugano , con los goles Matías Coselli a los 10' y Gabriel Urruchua, derrota al equipo de la familia Messi, en el marco de la 12 ª fecha de la Primera C .

El trámite comenzó de la mejor manera para los locales y en la primera llegada, a los 4', Bonesso habilitó a Vieyra para que el hábil mediocampista estampe el 1 a 0 con un remate cruzado.

A partir del tanto de Leones FC, la visita se adelantó y en dos minutos dio vuelta el resultado . Primero llegó el tanto de de Coselli, quien le birló un pelota a Alegre y con un toque suave estampó el 1 a 1.

Luego, el Luganero se agrandó y tras una buena jugada colectiva, Urruchua venció al golero Alegre para poner el 2 a 1, en la cancha de Unión de Arroyo Seco.

Después el trámite de hizo de ida y vuelta, el local buscó el tanto para igualar el partido y la visita de contra pudo estirar el marcador.

Leones lo empató en el inicio del complemento

En el arranque del complemento a los 47', Leones llegó a la igualdad por intermedio de un penal ejecutado por Vieyra, tras una falta dentro del área a Bonesso y el árbitro Iván Castelú Coca sancionó la pena máxima. El capitán Vieyra con un remate cruzado puso el 2 a 2.

Sobre los 56', llegó la expulsión con roja directa al mediocampista Soria y Lugano se quedó con 10 para disputar el resto del partido.

Leones con uno más, buscó el tanto para quedarse con el triunfo pero chocó con la férrea defensa visitante. En la contra, Lugano tuvo la chance para llevarse el triunfo con el remate de Coselli pero llegó la gran tapada de Alegre para quedarse con el balón.

En Arroyo Seco por el Interzonal de la Zona A y B, Leones FC y Lugano no se sacaron ventajas y repartieron puntos para seguir encumbrados en las respectivas zonas.