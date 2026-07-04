Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

Comienza el receso escolar y la agenda rosarina se llena de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

Empezaron oficialmente las vacaciones de invierno , esas dos semanas de descanso tan esperadas por los más chicos y también por muchos adultos. Como cada año, en Rosario hay una vasta agenda , con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos.

El sábado 4 ofrece una amplia agenda para disfrutar en familia y con amigos. Entre las propuestas se destacan un picnic especial, a partir de las 13 hs, con actividades lúdicas y exploraciones en el jardín de especies nativas de la Casa de Cultura Barrio Alvear, una invitación a conectar con la naturaleza a través del juego. También habrá salas de escape, desde las 14 hs, en el Complejo Astronómico Municipal para quienes prefieran desafíos de ingenio, mientras que el Museo Gallardo desarrollará una jornada dedicada a la botánica con la propuesta Herbario Colectivo y un taller de ilustración inspirado en el universo del pueblo moqoit y las aves.

Para los amantes del cine, se proyectarán el clásico "El mago de Oz" en El Cairo y la película "IntensaMente 2" en el Cine Lumière. Además, La Orilla Infinita presentará el reestreno de "Ito, teatro para bebés", una obra especialmente pensada para niñas y niños de 0 a 3 años que cuenta con descuento para los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital.

Como broche de oro de la jornada, el Complejo Astronómico Municipal abrirá sus puertas para una nueva noche de observación astronómica, una oportunidad para contemplar la Luna, las estrellas y otros objetos del cielo.

Agenda completa el sábado 4 de julio

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h (hasta las 18h) - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - “Rimas del Circo”, Zona de Desconexión. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

14 a 17h - Museo Gallardo (Sede de Gobernación, ingreso por calle Moreno, salón grande Torre): Activación «Herbario Colectivo», propuesta para confeccionar un herbario con especies botánicas familiares, conocidas, recuperando recuerdos, saberes y relatos vinculados a las plantas y sus usos; a cargo de profesionales del área Educativa y Residentes Culturales del Museo Gallardo. Además, a las 15.30 se realizará el Taller de ilustración «Trazando vuelos» a cargo de Andrés Honeri, miembro del Pueblo Moqoit y profesor en Antropología por la Facultad de Humanidades y Artes (UNR), que propone adentrarse en el mundo moqoit-originario a través de diversos relatos, representaciones y expresiones artísticas vinculados a diferentes especies de aves. Gratis.

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14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal Juan Pablo II (Fraga 2308). Gratis

14.30h- Espectáculo infantil de pequeño formato. Biblioteca Juana Azurduy (Dr. Riva y Alvear). Gratis

15h - Muestra La canción del barrio Vol. 2. Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis

15h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Villa Hortensia (Warnes 1917). Gratis

15h - Mesa Mundialista y Espacio Pokémon. Intercambio de figuritas. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

16h - Show de Dúo Karma. Teatro La Comedia (Mitre 958). Entrada $2.000

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16h - Función “Les Volátiles”, del Circo Lumière. macro (Av. E. López 2250). Gratis

16h - Función “Triple Orquestina Ilustrada”. Música y humor. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

16h - Varieté de Circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670)

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

16h - Presentación de Gulubú Rock. Casa Arijón. Gratis.

16h - Proyección de «El mago de Oz» (1939). Cine El Cairo. Gratis

16h - Presentación de la obra teatral «Esto está embrujado». Plataforma Lavardén (Gran Salón). Gratis.16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

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16.30h - Proyección de “IntensaMente 2”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

19h - En el marco de las Juntadas Re-Suena, el colectivo Movida Electrónica Santa Fe presenta «Enlace», un show de música electrónica con instrumentos en vivo. Plataforma Lavardén (Teatro). Gratis.

20h - Ciclo “De Local”. Shows de bandas rosarinas: Bubis Vayins, Greta y las Voces y Mente Inhabitable. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

20h - Observaciones en el cielo. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.



Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.



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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.



En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).