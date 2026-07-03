Taylor Swfit se casaría este viernes, a la hora del partido de Argentina

La boda farandulera del año está blindada de secretismo, pero algunas versiones indican que el evento podría ser este viernes 3 de julio

Taylor Swift y Travis Kelce darían el sí este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York. Aunque la pareja todavía no confirmó oficialmente ningún detalle sobre el supuesto casamiento, las especulaciones se intensificaron en las últimas horas, luego de que se cerraran varias calles cercanas al estadio y se vieran camiones descargando equipamiento.

Además, durante la noche del jueves, varias celebridades (entre ellas la actriz Lena Dunham) fueron fotografiadas con vestimenta de gala en lo que se cree habría sido la cena de ensayo de la boda.

Un permiso municipal al que accedió la agencia de noticias The Associated Press muestra que el evento está programado para comenzar a las 17 horas y que podría prolongarse hasta las 4 de la mañana del sábado. Por lo tanto, coincidirá con el partido entre Argentina y Cabo Verde.

Las señales que confirmarían el casamiento

En los últimos días también fueron vistos en Nueva York numerosos famosos como Graham Norton, Dua Lipa y Sabrina Carpenter, quienes, según los rumores, integrarían una lista de aproximadamente 1000 invitados. Otros que estarían convidados al festejo son Emma Stone, las hermanas de Haim, Zoë Kravitz. Ed Sheeran, Cara Delevgine, Robert Pattinson, Pat Mahomes (compañero de Kelce en los Chiefs) y Andy Reid (entrenador del equipo del novio). Según versiones recientes, Swift también habría invitado al quinteto titular d los New York Knicks.

Taylor anunció su compromiso con la estrella de la NFL Travis Kelce a través de una publicación en Instagram en agosto de 2025. Los primeros rumores aseguraban que la ceremonia se celebraría el sábado 13 de junio, en un guiño al número de la suerte de la cantante, el 13. Pero la fecha pasó y empezaron nuevamente las indagaciones sobre la fecha.

Según informó el medio Page Six, las tarjetas de "save the date" ya fueron enviadas y la boda está programada para el 3 de julio, en pleno fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos. Una fecha estratégica para asegurarse la disponibilidad de muchos invitados. La fecha también le permitiría a Kelce disfrutar de la luna de miel antes de reincorporarse a los entrenamientos de la NFL, cuya pretemporada comienza a fines de julio.

Si bien todo es absoluta especulación porque la boda estuvo blindada por un secretismo total, algunas versiones indican que Selena Gomez y Gigi Hadid, dos de las amigas más cercanas de Swift, podrían ser las damas de honor.