La Capital | Zoom | Oscar

A un paso de los Oscar, Timothée Chalamet se convirtió en el "enemigo" del mundo del ballet y la ópera

Un comentario en una entrevista generó una oleada de réplicas de bailarines, cantantes, compañías y teatros de todo el mundo, incluido el Teatro Colón

11 de marzo 2026 · 00:09hs
A un paso de los Oscar, Timothée Chalamet se convirtió en el enemigo del mundo del ballet y la ópera

En la recta final hacia los premios Oscar, el actor Timothée Chalamet tuvo un brevísimo desliz en una entrevista. Y bastaron unas pocas palabras para convertirlo de repente en el "enemigo" del mundo del ballet y la ópera, e incluso hay quienes creen que las repercusiones mundiales podrían afectar sus chances en la entrega de premios de este fin de semana de la Academia de Cine, donde está nominado a mejor actor por "Marty Supreme".

Chalamet participó con el actor Matthew McConaughey en un evento organizado por CNN y la revista Variety el pasado 24 de febrero, en la Universidad de Texas en Austin. Allí dijo: “Admiro a las personas que van a un programa de entrevistas y dicen: tenemos que mantener vivos los cines. Tenemos que mantener vivo este género. Y otra parte de mí siente que si la gente quiere verlo —como ocurrió con ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’— lo van a ver, van a hacer el esfuerzo y van a ser ruidosos y estar orgullosos por ello”.

Pero la siguiente frase fue una bomba que todavía genera su onda expansiva: "Yo no quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o en cosas donde se dice algo así como: mantengamos viva esta cosa, aunque sea como que ya a nadie le importa esto".

Pese a que rápidamente quiso enmendar su paso en falso ("todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera", remarcó), el daño ya estaba hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrFreaki/status/2030059266745213215&partner=&hide_thread=false

En la primera semana de marzo se viralizaron las declaraciones de Chalamet, ya en plena carrera por los premios Oscar. Y las instituciones no tardaron en responder.

The Metropolitan Opera de Nueva York arrobó a Chalamet en Instagram con un video pidiendo respeto para la gente de la ópera y el ballet.

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, a cargo de Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, en España, también grabó un video en respuesta al actor, en el que dice: “Oye, Timothée, lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

El bailarín colombiano Fernando Montaño, quien trabaja para el Royal Ballet de Londres, compartió una carta abierta en redes sociales en la que le decía que comparar las expresiones artísticas limita el entendimiento.

Otras instituciones también grabaron videos de respuesta, como el porteño Teatro Colón, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, The English National Opera de Londres, The Boston Ballet y la Wiener Staatsoper, la ópera estatal de Viena. El Royal Ballet and Opera, de Reino Unido, también difundió un video respaldado esta actividad artística.

Embed

Pero la respuesta más original provino de la Ópera de Seattle, que escribió en Instagram que ofrecía un descuento de 14 % en asientos selectos de la ópera “Carmen” usando el código promocional “TIMOTHEE”.

Otras respuestas fueron menos benignas, como la de la cantante de ópera ganadora del premio Grammy Isabel Leonard: “Honestamente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan poco elocuente y de mente cerrada en sus opiniones sobre el arte mientras se considera a sí mismo artista, como solo imaginaría que uno lo haría siendo actor”.

Entertainmet Weekly fue más lejos y demostró que esta opinión del actor no fue un exabrupto sino una idea que repitió a lo largo de los años. La revista encontró un video de TikTok del 1º de octubre de 2019 en el que Chalamet se refiere a la ópera y el ballet como "una forma de arte moribunda o algo por el estilo".

Noticias relacionadas
Los Oscar cerrarán la temporada de premios a lo mejor del cine

Cuándo son los premios Oscar 2026 y cómo verlos desde Argentina

rumbo al oscar: pecadores fue ovacionada en los premios de los actores

Rumbo al Oscar: "Pecadores" fue ovacionada en los premios de los Actores

La acrtiz relató el grave accidente que sufrió su hijo

Muni Seligmann relató el accidente que sufrió su bebé: "Fractura de cráneo, sin desplazamiento"

El Pity Álvarez regresaría a Rosario (Foto: @pablikoman)

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Lo último

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Una camioneta y un micro de larga distancia protagonizaron un siniestro donde fallecieron los dos conductores
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Por Alvaro Torriglia
Economía

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Ovación
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newells no supo mantener la ventaja, igualó 1 a 1 con Platense y sigue sin ganar en el torneo

Newell's no supo mantener la ventaja, igualó 1 a 1 con Platense y sigue sin ganar en el torneo

Guch esquivó al cocodrilo y puso a Newells arriba por primera vez en el Apertura

Guch esquivó al "cocodrilo" y puso a Newell's arriba por primera vez en el Apertura

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo
Economía

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo
Negocios

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños