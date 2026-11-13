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Un video registró la amenaza de Martín Migueles a Mauro Icardi

La actual pareja de Wanda Nara y su ex tuvieron un encuentro tenso en Nordelta. Todo quedó registrado en cámara

13 de noviembre 2026 · 10:29hs
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Martín Migueles

Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, se enfrentó a Mauro Icardi y quedó registrado en un video

Recientemente, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un episodio agitado en Nordelta, luego de que Francesca, la hija mayor de ambos, le pidiera a su mamá que fuera a buscarla a la casa del futbolista. La mediática asistió acompañada de su actual pareja, Martín Migueles, quien se enfrentó a Icardi.

La policía intercedió en el encuentro, y en las últimas horas se hizo público un video de la situación. "Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego", se escucha decir a Icardi, que se negaba a dejar ir a su hija.

"Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Te rompo la boca", replicó Migueles, contundente.

>> Leer más: Quién es Martín Migueles, el polémico novio de Wanda Nara

En la grabación, se escucha a Icardi intentando bajar el tono de la discusión, pero la pareja de Nara insiste: "Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar, amigo. Donde te cruce, te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca".

En ese momento, el futbolista vuelve a pedirle a Wanda que realice la denuncia correspondiente (la cual eventualmente se hizo y derivó en la apertura de una investigación por lesiones contra Francesca). "De paso, están de testigos de que hay amenazas", apunta el rosarino en referencia a la presencia policial.

"Esto no es una pelea con vos. No es amenaza", apuntó Migueles. "A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás", agregó.

>> Leer más: Mauro Icardi no va preso pero tiene prohibido acercarse a su hija

La palabra de Martín Migueles sobre Mauro Icardi

Luego de la difusión de la grabación, Martín Migueles se expresó públicamente sobre el encontronazo con Icardi. "Con respecto al video, él me venía insultando y yo reaccioné. Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral", expresó la pareja de Wanda Nara a través de un mensaje que Marina Calabró leyó al aire del programa “Primicias ya”.

Además, Migueles le habría comentado que desde Telefe le solicitaron mantener un perfil bajo. "Nos pidieron que paremos este escándalo", dijo.

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