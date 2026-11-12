La Capital | Zoom | Paco Amoroso

Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

La Premiere tuvo muchos festejos de argentinos, a los que se sumaron el uruguayo Drexler, la española Rosalía y la venezolana Sara Schell, entre otros

12 de noviembre 2026 · 23:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ca7riel & Paco Amoroso.

Ca7riel & Paco Amoroso.
Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap fueron algunos de los galardonados en La Premiere de los Grammy Latinos, donde también celebraron el uruguayo Jorge Drexler, la española Rosalía y la venezolana Sara Schell, entre otros.

“Para mí, del lugar de donde vengo, que es Morón y del género que vengo, que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes, la música urbana, ganar este premio de música folklórica me vuela la cabeza”, dijo Milo J al llevarse el Grammy Latino a mejor álbum folklórico por “La vida era más corta”. Entre sus agradecimientos mencionó a “la gran Mercedes Sosa, que está en el cielo” y cuya voz mezcló en el álbum.

También superó a pesos pesados como Daddy Yankee, Ryan Castro, Feid y Karol G en el rubro a mejor interpretación urbana por “Gil”, que grabó junto a su amigo Trueno, con quien subió al escenario para recibir el premio.

Camilo Joaquín Villarruel (el nombre verdadero de Milo J) también ganó el premio de mejor diseño de empaque gracias a su labor como director de arte de “La vida era más corta”.

Ca7riel & Paco Amoroso estuvieron entre los cuatro artistas más nominados de la noche y finalmente se llevaron su primer Grammy Latino a mejor interpretación de música electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, su colaboración con el DJ y productor británico Fred Again.

También se llevaron el galardón a mejor video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)”, en el cual participa Sting. El dúo argentino agradeció al músico británico al recibir su tercer premio en La Premiere a mejor canción pop/rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, que el ex-Police interpreta con ellos y en la cual tiene un crédito como compositor bajo su nombre verdadero: Gordon Matthew Thomas Sumner.

Bizarrap, en tanto, se impuso en la categoría de mejor canción urbana por su colaboración con Daddy Yankee, quien fue galardonado el miércoles como Persona del Año por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. Bizarrap dijo que su proyecto Bzrp Music Sessions, que ya tuvo invitados como Shakira, Quevedo y Peso Pluma, está llegando a su fin.

Bizarrap.

Bizarrap.

“Siempre trato de darle entidad y espacio a los artistas sin importar si están empezando o si están consagrados, y eso siento que es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor”, destacó, y pidió: “Sigamos abriéndole la puerta a los artistas jóvenes siempre”.

Por su parte, la venezolana Sara Schell se convirtió en la primera mujer en llevarse el premio al compositor del año. Las canciones de Schell fueron grabadas por artistas como Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole e Iván Cornejo. Schell rompió la racha ganadora de Edgar Barrera, quien se impuso en la categoría desde su creación, en 2023.

Drexler subió feliz acompañado de varios de los compositores de “Ante la duda, baila”, que se llevó el premio a mejor canción alternativa, a los que sumo los gramófonos por mejor canción de raíces (“El tambor chico”, con Rueda De Candombe) y por mejor álbum cantautor (“Taracá”).

Nathy Peluso.

Nathy Peluso.

Noticias relacionadas
El cuerpo, la nueva miniserie de drama y suspenso, ya está disponible en Netflix

En Netflix, una miniserie adolescente promete drama y misterio

La Sole habló de su encuentro con el Papa León XIV

Tras el encuentro con el Papa, La Sole admitió que evalúa grabar la canción "Alma Misionera"

Gladys compartió un posteo dedicado a su sobrino 

La pérdida de La Bomba Tucumana: "Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir"

Caburo, leyenda del blues rosarino, cerrará este viernes 13 la quinta edición del Festival de Blues Yo Nací en Rosario

Llega el quinto Festival de Blues Yo Nací en Rosario

Las más leídas

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Crimen del taxista Eduardo Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas

Un único testigo, un señalamiento difuso y un informe policial dudoso motivaron el fallo que liberó a Jonatan Vallejos por falta de evidencia
Crimen del taxista Eduardo Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas
Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Policiales

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Las más leídas
La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Ovación
Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

Por Juan Iturrez
Ovación

Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

La reserva de Newells obtuvo un gran triunfo sobre Boca en Casa Amarilla

La reserva de Newell's obtuvo un gran triunfo sobre Boca en Casa Amarilla

Primera C: El equipo de Leones FC está entero para seguir haciendo historia

Primera C: "El equipo de Leones FC está entero para seguir haciendo historia"

Policiales
Crimen del taxista Eduardo Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas
Policiales

Crimen del taxista Eduardo Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas

Tres detenidos por un intento de homicidio en Villa Gobernador Gálvez

Tres detenidos por un intento de homicidio en Villa Gobernador Gálvez

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: "Regreso a mi patria"

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario
La Ciudad

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire
Policiales

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
Información general

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales