Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, ganadores en los Grammy Latinos

La Premiere tuvo muchos festejos de argentinos, a los que se sumaron el uruguayo Drexler, la española Rosalía y la venezolana Sara Schell, entre otros

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap fueron algunos de los galardonados en La Premiere de los Grammy Latinos, donde también celebraron el uruguayo Jorge Drexler, la española Rosalía y la venezolana Sara Schell, entre otros.

“Para mí, del lugar de donde vengo, que es Morón y del género que vengo, que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes, la música urbana, ganar este premio de música folklórica me vuela la cabeza”, dijo Milo J al llevarse el Grammy Latino a mejor álbum folklórico por “La vida era más corta”. Entre sus agradecimientos mencionó a “la gran Mercedes Sosa, que está en el cielo” y cuya voz mezcló en el álbum.

También superó a pesos pesados como Daddy Yankee, Ryan Castro, Feid y Karol G en el rubro a mejor interpretación urbana por “Gil”, que grabó junto a su amigo Trueno, con quien subió al escenario para recibir el premio.

Camilo Joaquín Villarruel (el nombre verdadero de Milo J) también ganó el premio de mejor diseño de empaque gracias a su labor como director de arte de “La vida era más corta”.

Ca7riel & Paco Amoroso estuvieron entre los cuatro artistas más nominados de la noche y finalmente se llevaron su primer Grammy Latino a mejor interpretación de música electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, su colaboración con el DJ y productor británico Fred Again.

También se llevaron el galardón a mejor video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)”, en el cual participa Sting. El dúo argentino agradeció al músico británico al recibir su tercer premio en La Premiere a mejor canción pop/rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, que el ex-Police interpreta con ellos y en la cual tiene un crédito como compositor bajo su nombre verdadero: Gordon Matthew Thomas Sumner.

Bizarrap, en tanto, se impuso en la categoría de mejor canción urbana por su colaboración con Daddy Yankee, quien fue galardonado el miércoles como Persona del Año por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. Bizarrap dijo que su proyecto Bzrp Music Sessions, que ya tuvo invitados como Shakira, Quevedo y Peso Pluma, está llegando a su fin.

Bizarrap.

“Siempre trato de darle entidad y espacio a los artistas sin importar si están empezando o si están consagrados, y eso siento que es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor”, destacó, y pidió: “Sigamos abriéndole la puerta a los artistas jóvenes siempre”.

Por su parte, la venezolana Sara Schell se convirtió en la primera mujer en llevarse el premio al compositor del año. Las canciones de Schell fueron grabadas por artistas como Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole e Iván Cornejo. Schell rompió la racha ganadora de Edgar Barrera, quien se impuso en la categoría desde su creación, en 2023.

Drexler subió feliz acompañado de varios de los compositores de “Ante la duda, baila”, que se llevó el premio a mejor canción alternativa, a los que sumo los gramófonos por mejor canción de raíces (“El tambor chico”, con Rueda De Candombe) y por mejor álbum cantautor (“Taracá”).