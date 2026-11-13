El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

Cerca de 2,9 millones de clientes se quedaron sin acceso a sus ahorros por un plazo de quince días. Alfaro aseguró que tanto él como el plantel viven el conflicto con preocupación y dolor

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro , confirmó este jueves en conferencia de prensa que es uno de los tres millones de perjudicados por la crisis financiera de Ueno Bank y respaldó el reclamo público de sus jugadores. La medida dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus ahorros por un plazo mínimo de 15 días, lo que generó incidentes en las calles del país.

En la previa de los amistosos por la fecha Fifa de este viernes ante Singapur y el próximo martes frente a Japón , el exdirector técnico de Central aseguró que tanto él como el plantel viven el conflicto con preocupación y dolor, y exigió una solución para todos los ciudadanos afectados.

El conductor de la Albirrola se alineó con el comunicado oficial que días atrás emitieron los futbolistas de la selección para exigir la devolución del dinero retenido. Si bien no habló de cifras, se estima que la pérdida del DT sería de alrededor de 7 y 10 millones de dólares. "Estamos dentro de las tres millones de personas que fuimos alcanzadas" , confirmó Alfaro.

Alfaro destacó que los jugadores priorizaron la situación de los sectores más vulnerables por encima de sus intereses personales y señaló que tienen el derecho legítimo de reclamar lo que les corresponde.

"ESTAMOS DENTRO DE LAS TRES MILLONES DE PERSONAS QUE FUIMOS ALCANZADAS" | Alfaro expresó su dolor por la crisis económica del caso Ueno y manifestó su apoyo a los afectados. El DT de la Albirroja destacó el comunicado de sus jugadores. pic.twitter.com/Nl916rsPtl

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Alfaro, a la par de los trabajadores

Pese a no ser paraguayo, el técnico afirmó que siente la problemática de la misma manera, se puso al servicio de la población y sostuvo que la misión del seleccionado es luchar junto a los trabajadores de a pie, a quienes definió como representados fielmente por los valores y el compromiso de sus dirigidos.

El conflicto financiero se desató tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) en Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez, luego de detectar un grave deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios.

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La crisis institucional derivada del caso ya provocó la detención de ocho directivos del banco digital, la renuncia del presidente del BCP y la apertura de un proceso político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, cuestionados por sus vínculos previos con el grupo empresarial dueño de la entidad.

Ante este escenario, Alfaro instó a que el país dé una muestra de madurez y superación, y ratificó que el seleccionado continuará reclamando justicia desde su lugar.