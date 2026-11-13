La Capital | Policiales | Mujer

Una mujer de Ecuador denunció que su pareja la encerró en la habitación de un hotel rosarino

El caso trascendió por la denuncia al 9111 por violencia de género que hicieron desde el establecimiento de Santa Fe 3600. El acusado también es de Ecuador

13 de noviembre 2026 · 10:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Personal del hotel ubicado frente a la Terminal denunció un incidente de violencia de género con una mujer de Ecuador como víctima

Foto: redes sociales

Personal del hotel ubicado frente a la Terminal denunció un incidente de violencia de género con una mujer de Ecuador como víctima

Una mujer de nacionalidad ecuatoriana denunció que su pareja, oriundo del mismo país, la encerró en la habitación de un hotel ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Rosario. El presunto agresor fue aprehendido por la policía.

El caso trascendió ante la policía el jueves poco después de las 7.30. Todo comenzó a partir de la denuncia por un altercado que hizo ante la Central de Emergencias 911 un empleado del hotel "Nahuel", de Santa Fe al 3600.

Según trascendió, desde el establecimiento solicitaron la presencia de policías en el lugar por un posible hecho de violencia de género que estaban involucrados un hombre y una mujer que estaban alojados en ese lugar desde hacía unos días.

Qué sucedió en hotel frente a la Terminal

Al lugar acudieron efectivos de la Brigada Motorizada, quienes constataron que los protagonistas de la historia era una pareja oriunda de Ecuador que paraba en ese hotel desde hacía 8 días. Fuentes policiales agregaron que la mujer declaró ante los agentes que su pareja la tenía retenida en ese lugar bajo amenaza. El hombre quedó demorado.

A partir de la situación en el hotel se le dio intervención a la fisca. tomó intervención al fiscal Diego Meinero, de la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la denunciante tiene 32 años y el acusado J.Z.V 39 años.

Qué actuaciones hubo en Fiscalía

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, la mujer declaró que había conocido al hombre a través de redes sociales y que ambos llegaron de visita a Rosario, donde él venía a hacer un seminario de fotografía.

La víctima señaló que el J.ZV. la había retenido durante cuatro días en la habitación del hotel luego de una discusión en la que él se puso violento. Cuando la policía llegó después de la denuncia al 911, el hombre quedó detenido.

Tras la realización de medidas investigativas de rigor, en el MPA señalaron que se le formó causa por violencia de género y recuperó la libertad a disposición del fiscal. En cuanto a la denunciante, trascendió que luego de declarar se buscó otro alojamiento y que en unos días regresará a Ecuador.

Noticias relacionadas
El robo en Sarmiento al 900 ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La noche de enero de 2016 en que mataron a Eduardo Piris  en Gutenberg y Cerrito. Recibió un tiro letal en la cabeza.

Crimen del taxista Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas

Uno de los allanamientos en Villa Gobernador Gálvez 

Tres detenidos por un intento de homicidio en Villa Gobernador Gálvez

En uno de los hechos rompieron un auto estacionado en una cochera

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Las más leídas

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Lo último

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Desde la cámara de titulares de Rosario advirtieron que la actualización no es conveniente luego de la legalización de aplicaciones como Uber y Didi

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires
La Región

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires

Las más leídas
Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Ovación
Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito
Ovación

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

Policiales
Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La Ciudad
El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: "Regreso a mi patria"

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel