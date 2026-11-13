Una mujer de Ecuador denunció que su pareja la encerró en la habitación de un hotel rosarino

El caso trascendió por la denuncia al 9111 por violencia de género que hicieron desde el establecimiento de Santa Fe 3600. El acusado también es de Ecuador

Personal del hotel ubicado frente a la Terminal denunció un incidente de violencia de género con una mujer de Ecuador como víctima

Una mujer de nacionalidad ecuatoriana denunció que su pareja, oriundo del mismo país, la encerró en la habitación de un hotel ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Rosario . El presunto agresor fue aprehendido por la policía.

El caso trascendió ante la policía el jueves poco después de las 7.30 . Todo comenzó a partir de la denuncia por un altercado que hizo ante la Central de Emergencias 911 un empleado del hotel "Nahuel", de Santa Fe al 3600.

Según trascendió, desde el establecimiento solicitaron la presencia de policías en el lugar por un posible hecho de violencia de género que estaban involucrados un hombre y una mujer que estaban alojados en ese lugar desde hacía unos días.

Al lugar acudieron efectivos de la Brigada Motorizada, quienes constataron que los protagonistas de la historia era una pareja oriunda de Ecuador que paraba en ese hotel desde hacía 8 días. Fuentes policiales agregaron que la mujer declaró ante los agentes que su pareja la tenía retenida en ese lugar bajo amenaza. El hombre quedó demorado.

A partir de la situación en el hotel se le dio intervención a la fisca. tomó intervención al fiscal Diego Meinero, de la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la denunciante tiene 32 años y el acusado J.Z.V 39 años.

Qué actuaciones hubo en Fiscalía

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, la mujer declaró que había conocido al hombre a través de redes sociales y que ambos llegaron de visita a Rosario, donde él venía a hacer un seminario de fotografía.

La víctima señaló que el J.ZV. la había retenido durante cuatro días en la habitación del hotel luego de una discusión en la que él se puso violento. Cuando la policía llegó después de la denuncia al 911, el hombre quedó detenido.

Tras la realización de medidas investigativas de rigor, en el MPA señalaron que se le formó causa por violencia de género y recuperó la libertad a disposición del fiscal. En cuanto a la denunciante, trascendió que luego de declarar se buscó otro alojamiento y que en unos días regresará a Ecuador.