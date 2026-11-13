Silvina Gandini presenta su nuevo disco "Fuego Aceites Perfumados" La destacada artista rosarina compartirá su más reciente trabajo este domingo 15 en Plataforma Lavardén 13 de noviembre 2026 · 10:53hs

La rosarina Silvina Gandini presenta su nuevo disco "Fuego aceites perfumados" en Plataforma Lavardén

“Fuego Aceites Perfumados”, el más reciente disco de la rosarina Silvina Gandini, es una producción de homenajes a las mujeres que abrieron camino en la música, la plástica, la literatura, la performance y la filosofía. Lo presenta este domingo 15 de noviembre, a las 20, en el Petit Salón de la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).





Esta nueva entrega celebra y rinde tributo a las mujeres que abrieron camino en la música, la plástica, la literatura, la performance y la filosofía, nutriendo a la nueva mujer de las que fueron antes. A su vez, evoca las huellas fundamentales de Fito Páez, Charly García y Erik Satie en la trayectoria de la artista.

Fiel a su mirada integradora donde confluyen la poesía, la historia, la intervención plástica y el videoarte, “Fuegos aceites perfumados” se presenta además en un formato físico por demás singular: una remera disco. Este objeto de arte sonoro viste el soporte textil con obras pintadas sobre gomaeva que participan de forma activa tanto en el arte de tapa como en la propuesta audiovisual. Mediante un código QR estampado en la prenda y en la portada, los oyentes pueden escanear y acceder a la música, complementado por una presentación especial de cada pieza que relata la historia de los personajes homenajeados y su lugar dentro del álbum.

Silvina Gandini y su proyecto conceptual Este flamante álbum es el tercero de un ambicioso proyecto conceptual, una producción de doce discos que comenzó en 2020 con “Recursos Humanos” y continuó con "Agua" y "Tierra". Cabe resaltar que Gandini viene de haber desarrollado el seminario titulado “Esoterik Satie: sus palabras más allá del sonido de su música”, convocada por la Universidad Nacional de Córdoba, en una instancia donde volcó sus años de indagación sobre el compositor gala y analizó la manera en que su pensamiento influyó de forma determinante en su propio camino creativo. En paralelo, Gandini brindó el concierto “Revisitando a Satie” de manera conjunta con los alumnos de la cátedra de piano de la universidad y la docente Gabriela Gregorat, titular de la cátedra de Literatura Pianística, consolidando un espacio de intercambio pedagógico y performático.