Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

El club convocó a sus hinchas para celebrar el centenario del estadio con un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Además, este viernes comienza la venta de entradas para los octavos del Clausura

En el ingreso de los equipos al campo de juego se desató un show de fuegos artificiales que retrasaron el inicio del encuentro.

Central celebrará este sábado 14 de noviembre los 100 años del Gigante de Arroyito . Para conmemorar el aniversario de su estadio, el club prepara una fiesta con un espectáculo de luces y fuegos artificiales en sus alrededores. La institución convocó a los hinchas auriazules para compartir el homenaje y celebrar el centenario del escenario que forma parte de la historia canalla.

En la previa de la celebración, el club anunció una modificación especial en el horario del Caribe Canalla. Este viernes 13 de noviembre, el espacio extenderá su cierre hasta las 2 de la madrugada , aunque la medida regirá únicamente durante esa noche de vigilia.

Por otra parte, el estadio permanecerá cerrado durante el viernes. Las actividades previstas para el sábado marcarán el inicio de los festejos por el aniversario del Gigante.

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Venta de entradas para los octavos de final del torneo Clausura

En paralelo con los preparativos para el aniversario, Rosario Central abrirá este viernes 13 de noviembre la venta de entradas para el partido de octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El expendio comenzará a las 13 a través de la plataforma Deportick y tendrá dos etapas, con prioridad para los abonados a popular y platea.

En la primera instancia, que se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre, podrán comprar sus localidades los abonados que tengan la cuota societaria al día. Los precios serán de $20.000 para las populares y $30.000 para las plateas.

Luego, el lunes 16 de noviembre a las 13, comenzará la venta para los socios en general que también estén al día con la cuota. En esta etapa, las populares costarán $25.000 y las plateas, $40.000.

De esta modo, los abonados tendrán prioridad para conseguir sus entradas a precios más bajos que los establecidos para el resto de los socios.