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Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: "Regreso a mi patria"

El Pontífice inició su visita apostólica con un mensaje de cercanía hacia los peruanos. Su llegada se entrecruza con la polémica por el viaje al exterior de la presidenta Keiko Fujimori durante su visita

12 de noviembre 2026 · 12:57hs
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Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su llegada a Perú

Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su llegada a Perú

El Papa León XIV llegó este miércoles a Perú, luego de su paso por la Argentina, y comenzó una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. En su primer discurso en Lima, el Pontífice destacó el vínculo personal que mantiene con el país: "Regreso también a mi patria".

Miles de fieles se acercaron a las calles de la capital peruana para saludarlo durante su recorrido desde el aeropuerto hasta la Basílica María Auxiliadora. El Papa paseó en el papamóvil y recibió aplausos, gritos y muestras de afecto de las personas que esperaban su llegada.

La recepción oficial tuvo lugar en el Gran Teatro Nacional de Lima, ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí, León XIV agradeció las palabras de bienvenida y recordó su historia con el país, donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa antes de llegar al Vaticano.

"Me alegra profundamente volver al Perú", expresó el Pontífice al comenzar su discurso. Luego explicó que su relación con el país comenzó mucho antes de que asumiera como obispo de Chiclayo.

"Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", afirmó ante los fieles.

León XIV recordó los años que compartió con los habitantes del país: "Durante décadas compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche y me hicieron sentir uno de los suyos".

Sus palabras provocaron sonrisas entre los presentes y reflejaron el vínculo que mantiene con Perú. Cabe recordar que Robert Prevost fue misionero de la Orden de San Agustín, se desempeñó como obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana antes de convertirse en Papa.

>> Leer más: Cara a cara con el papa León XIV: viajó desde Villa Gobernador Gálvez y lo saludó en Luján

Durante su primer discurso, León XIV también hizo referencia a los conflictos que atravesó la nación sudamericana: "Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto".

La polémica por el viaje de Keiko Fujimori durante la visita del Papa

La agenda del Pontífice también quedó atravesada por una controversia política. La presidenta peruana Keiko Fujimori confirmó que viajará a China para participar de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras León XIV todavía permanecerá en Perú.

La decisión generó críticas de sectores de la oposición y cuestionamientos en redes sociales por la ausencia de la mandataria durante parte de la visita papal, incluida la despedida del Pontífice.

Frente a los cuestionamientos, Fujimori aseguró ante el medio peruano Canal N: "Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante".

La presidenta también explicó que la situación del país justifican su presencia en el encuentro internacional: "Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y con el Fenómeno de El Niño hacen fundamental nuestra presencia en la APEC. Como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir y, por supuesto, traeremos muchas donaciones".

Por último, destacó la expectativa que genera la llegada del Sumo Pontífice entre los peruanos. "El Papa será recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú".

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