Mariano Martínez llega a Rosario en medio de los rumores de la vuelta de Attaque 77

Mariano Martínez tenía dieciséis años cuando se subió por primera vez al escenario de Cemento con Attaque 77. De aquel momento pasaron casi cuatro décadas, y se consolidó la historia de una de las bandas que marcó intensamente a varias generaciones argentinas.

En 2021, el grupo se tomó una pausa y Martínez se embarcó en una etapa solista con múltiples facetas que conviven en simultáneo. Formó el trío Alquimia junto a los uruguayos Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, es productor, director artístico y guitarrista de Valeria Lynch (quien también es su pareja), y a finales de noviembre lanzará su primer disco firmado sólo con su nombre. Todo eso confluye de alguna manera en el show que dará este sábado 14 de noviembre en Lotus Club (Metropolitano, Junín 501)

“Voy relajando, transitando esta etapa que fueron estos últimos años, con un poco de pudor con esto de ser solista. Digo pudor porque me sigue sonando un poco extraño después de toda la vida en una banda. En el 2021, después del último show que hicimos con el grupo y de ahí me gustó entrar en una etapa de encarar cosas que tenía en espera, muchas distintas”, contó Mariano, a sus 56 años, en diálogo con La Capital. Entre esas cosas pendientes que comenzó a saldar, hubo clases de canto, estudio de varios instrumentos (como el piano y la batería), y mucha investigación vinculada a la técnica y la grabación.

“Y sobre todo trabajar de músico, que es algo que me encantó de toda esta etapa. Por ejemplo, en la producción artística, que es una que hago desde siempre, produciendo los discos de Attaque y de otros artistas. Pero ahora con Valeria Lynch es un palo bastante lejos del estilo de música que yo siempre hice mi banda. Entonces, es un lindo desafío y un gran aprendizaje”, apuntó el artista.

En medio de esta multiplicidad de actividades, Martínez encaró por primera vez la composición por fuera de Attaque. “La pandemia me puso en un modo emergencia, supervivencia. En lo artístico fue tener que reinventarse y me puse a componer. Me tomé mi tiempo, un par de años, y terminé dándole forma a primer álbum como solista que va a salir el 26 de noviembre. Me tiene muy contento. Lo escucho, y me tiene feliz escuchar esas canciones nuevas. Escucharme a mí, porque en la mayoría de las canciones las grabé solo en en mi estudio en Córdoba, en Uruguay, tocando los instrumentos, viendo los arreglos, poniéndome muy meticuloso. El resultado me encanta”, adelantó el músico sobre el inminente lanzamiento.

Para Mariano, la construcción de su álbum solista implicó el descubrimiento de una identidad propia por fuera de la banda, sin necesidad de desmarcarse de una sonoridad que le es natural.

“Me sentí un poco libre. Porque con Attaque 77, si bien hemos jugado un poco y hemos tratado un poco de correr las fronteras del estilo del grupo, el grupo tiene una identidad, tiene un carácter. Yo siempre traté de ser respetuoso de eso, sabiendo que la gente espera algo de Attaque 77 algo, y no defraudar a nadie. En el momento de verme solo haciendo un álbum, me sentí un poco más libre en ese sentido”, detalló el artista.

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“Al final siempre termino haciendo canciones de rock. Durante un tiempo estaba un poco acomplejado, pensado que el disco no tenía que parecerse en nada a Attaque 77 porque si no hago un disco con Attaque 77. Tenía la guitarra eléctrica en un rincón y me ponía a tocar la guitarra acústica, los teclados, para que no se parezca a Attaque. Pero de repente agarré la eléctrica y listo, ya está. Se parece. Después, escuchándolo con amigos y gente de confianza que me han dicho que se nota que no es Attaque. Además, todos vamos creciendo. El último disco que hicimos con Attaque en el 2019 no se parece nada a ‘Dulce Navidad’, nuestro primer disco. Porque hemos cambiado, hemos crecido. Y si grabáramos un disco con Attaque el año que viene, también será distinto”, agregó.

El posible regreso de Attaque 77

En ese supuesto Martínez abrió nuevamente las puertas de la ilusión. En el último tiempo, el artista viene hablando públicamente de la posiblidad concreta de que el grupo retome sus actividades en 2027, para celebrar los cuarenta años de recorrido compartido. Basta ver cualquiera de sus publicaciones recientes en redes para ver que la expectativa de los fanáticos está a flor de piel. Además, algunas pistas, como el reciente borrón de todo el contenido de la cuenta oficial de la banda, alentó esas esperanzas.

Mientras tanto, el artista se enfoca en el presente, que de todas maneras nunca deja de estar vinculado a Attaque. “Es todo un proceso de años, de hacer un balance, mirar para atrás, pensar qué quiero hacer, cómo quiero seguir para adelante. En el medio, también pasó que vinieron los 25 años de ‘El cielo puede esperar’ y ahí pensé que estaría bueno grabar estas canciones de nuevo. En un momento, pensaba grabarlas en el estudio pero después surgió la idea de tocarlo en vivo y compartirlo con la gente y así fue. Son canciones de la adolescencia, canciones que me acompañaron a mí y a mucha gente a lo largo de distintos momentos de la vida”, compartió Martínez sobre el segundo disco de Attaque, que los catapultó a la masividad a comienzos de los noventa. Esas canciones emblemáticas, que incluyen clásicos como “Hacelo por mí”, también sonarán el sábado.

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“No me gusta mucho eso de la nostalgia, pero es nuestra música, mía y de mucha gente y nos atrevesó durante muchas situaciones. La música hace eso, te acompaña. Siempre tenemos una canción que nos conecta con fotos de nuestra vida. Así que es una especie de celebración de todo un recorrido, de reencuentro con un montón de gente que nos ha acompañado, gente que le gusta el rock. Ahora hay nuevas generaciones de chicos jóvenes que están descubriendo el rock argentino. Yo lo veo con mi hijo más chico, que tiene veinte años. Está escuchando a Spinetta, a Pescado Rabioso. Eso es fantástico, y tiene muchísimo por descubrir. Me gusta hacer mi aporte a toda esta nueva generación con nuestra música, con nuestro sonido, con lo que hemos hecho y con lo que hemos construido nosotros también”, dijo Mariano.

Esa avidez de las nuevas generaciones por indagar en la historia del rock argentino también influye en cómo Martínez piensa la vigencia del legado de Attaque. “Por eso me dieron ganas de grabar de nuevo algunas canciones viejas. Me gusta la idea de aportar algo al menú de rock argentino que tiene toda esta nueva generación para escuchar. Siento que tal vez hay un nuevo público con ganas de escuchar y ver a Attaque 77. También hay muchos hay muchos seguidores de Attaque 77 que han hecho hecho un trabajo familiar, educando a sus hijos con esta música. Hay ganas de escuchar a una banda de rock fuerte, que puede Attaque 77, o alguna parecida. Yo no diría de que algo vuelva, porque nunca se fue. El rock argentino siempre está ahí. Ahí está la música, para el que es curioso y tiene ganas de buscar qué es lo que le gusta más allá del menú que nos ponen ahí fácil para elegir. Ahí hay un montón de discos y artistas sacando música. Para lo que viene, para mí es muy esperanzador en el sentido de que hay mucha música y mucha diversidad de artistas nuevos que están evolucionando”, cerró.