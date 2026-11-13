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Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Aguas Santafesinas realizará tareas de limpieza en la toma de agua del río para retirar la vegetación. Los camalotes también obstaculizan la navegación

13 de noviembre 2026 · 09:43hs
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Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

La creciente del río Paraná y la acumulación de camalotes sobre las instalaciones de captación obligarán a realizar tareas de limpieza en la toma de agua que abastece a la Planta Potabilizadora Rosario de Aguas Santafesinas. Por ese motivo, este viernes habrá una reducción de la presión del suministro de agua potable en algunos sectores de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

El operativo estará a cargo de Aguas Santafesinas (Assa) y comenzará a las 10. Según informó la empresa, los trabajos demandarán aproximadamente dos horas y consistirán en retirar camalotes y otros elementos vegetales que se acumularon en las estructuras de captación del río Paraná.

Las tareas se realizarán con embarcaciones y la intervención de un buzo que trabajará directamente sobre las instalaciones. Para llevar adelante el procedimiento será necesario interrumpir momentáneamente el funcionamiento de las estaciones de bombeo A y C, mientras que la estación B continuará prestando servicio.

La reducción de presión podrá sentirse en sectores del centro, sur y suroeste de Rosario, además de Villa Gobernador Gálvez. La afectación podría ser mayor en los domicilios que no cuentan con reservas de agua.

>> Leer más: Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Desde Assa indicaron que, una vez finalizados los trabajos, los niveles del servicio se recuperarán progresivamente. En caso de que el agua salga turbia, recomendaron dejarla correr durante unos minutos hasta que recupere su transparencia habitual.

La creciente del Paraná y la llegada de camalotes a Rosario

El operativo se realiza en un contexto de creciente del río Paraná, que continúa subiendo frente a Rosario y arrastra grandes extensiones de vegetación flotante, ramas y otros elementos.

Este jueves, la altura del río llegó a los 4,53 metros frente a Rosario, según los registros de Prefectura Naval Argentina. La marca se encuentra a 47 centímetros del nivel de alerta, establecido en los cinco metros.

Además, un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) publicado el jueves anticipó que el Paraná podría alcanzar los 5,20 metros hacia el 24 de noviembre. Ese nivel quedaría a apenas diez centímetros de la marca de evacuación, fijada en 5,30 metros.

La acumulación de camalotes, ramas y restos vegetales sobre las estructuras de captación representa una dificultad para el funcionamiento de la infraestructura que abastece de agua potable a Rosario. Desde el inicio de la creciente, en abril, Aguas Santafesinas debió interrumpir reiteradamente las operaciones de captación para despejar los ingresos de agua a la planta.

La planta potabilizadora de barrio Arroyito procesa diariamente unos 650 millones de litros de agua del Paraná para abastecer al departamento Rosario. Por eso, las tareas de limpieza de la toma resultan necesarias para mantener el funcionamiento de las instalaciones en medio del avance de la creciente.

Camalotes en el Paraná: beneficios para los humedales y riesgos de la creciente

Pese a los inconvenientes que pueden ocasionar, los camalotales cumplen una función importante en el ecosistema del Paraná. Su desplazamiento contribuye a la circulación de materia orgánica, sedimentos, semillas y nutrientes entre distintos sectores del río y sus humedales.

"Hay una circulación de nutrientes, sedimentos y semillas que entrega ese camalotal cuando viene arrastrado desde aguas arriba", señalan los expertos.

Este movimiento adquiere especial importancia después de los prolongados períodos de sequía y los incendios que afectaron a las islas. La recuperación de lagunas y bañados que perdieron agua durante las bajantes está estrechamente relacionada con el regreso de las crecientes.

>> Leer más: Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

"No tenemos que olvidarnos que el agua es la que dicta la dinámica del humedal como sistema. Es el fuego el que no debería estar presente ahí en el humedal y el agua y esta vegetación viene un poco a devolverle la vida al río", agregan.

Otro aspecto que despierta atención es la posible llegada de animales silvestres transportados por los camalotales. La vegetación flotante puede funcionar como refugio para reptiles y otras especies que terminan desplazándose lejos de su hábitat habitual.

Ante la aparición de animales silvestres en la costa, la recomendación es mantener distancia y evitar cualquier intento de manipularlos.

Prefectura advierte por los peligros de navegar en el Paraná durante la creciente

La mayor velocidad de la corriente y la cantidad de elementos que flotan sobre el agua llevaron a Prefectura Naval Argentina a difundir una serie de recomendaciones para navegantes y deportistas náuticos.

Una de las principales advertencias es evitar la navegación nocturna, debido a que la falta de visibilidad dificulta detectar troncos, ramas, camalotes y otros obstáculos arrastrados por el río.

La creciente también puede modificar los canales habituales de navegación y dejar sumergidos elementos que normalmente permanecen a la vista, como bancos de arena, piedras, espigones y sectores de los muelles.

>> Leer más: El río Paraná superó los cuatro metros en Rosario: crecen los camalotes y advierten por la navegación

Para las embarcaciones a motor y a vela, Prefectura recomienda reducir la velocidad al mínimo compatible con una navegación segura y extremar las precauciones en las proximidades de muelles, amarraderos y fondeaderos, donde el oleaje puede afectar a otras embarcaciones que permanecen amarradas.

Antes de zarpar, los navegantes deben comprobar que cuentan con todos los elementos de seguridad reglamentarios, respetar la cantidad máxima de pasajeros autorizada y disponer de chalecos salvavidas para cada persona a bordo. En el caso de los menores de edad, deben llevarlos colocados durante toda la navegación.

También se recomienda registrar el despacho de la embarcación, informar el destino y comunicar el horario previsto de regreso.

Qué precauciones deben tomar quienes navegan en kayak o canoa

Las advertencias son especialmente importantes para quienes utilizan kayaks, canoas, piraguas y tablas, debido a que estas embarcaciones están más expuestas a la fuerza de la corriente y a los obstáculos que transporta el Paraná.

Prefectura indicó que estas actividades deben realizarse exclusivamente durante las horas de luz solar y en sectores habilitados. Además, recomendó llevar un remo adicional y un cabo de rescate, así como mantenerse alejados del canal principal de navegación, utilizado por buques mercantes y otras embarcaciones de gran porte.

Una de las indicaciones centrales está relacionada con la posibilidad de sufrir un vuelco. En ese caso, el organismo aconseja no abandonar la embarcación, ya que constituye un elemento de flotabilidad y facilita la localización por parte de los equipos de rescate.

La combinación de una corriente más intensa, grandes extensiones de camalotes y obstáculos sumergidos puede dificultar las maniobras incluso en sectores conocidos por los navegantes habituales. Por eso, Prefectura también pidió mantenerse atentos a la eventual presencia de animales silvestres desplazados desde las islas por el avance del agua.

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