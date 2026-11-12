Tres detenidos por un intento de homicidio en Villa Gobernador Gálvez El ataque fue con intenciones de robo. La Policía detuvo a los implicados luego de tres allanamientos 12 de noviembre 2026 · 22:06hs

Uno de los allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

Tres personas fueron detenidas en Villa Gobernador Gálvez este miércoles, en el marco de tres allanamientos policiales en los que también se secuestraron distintos elementos.

Los allanamientos estuvieron vinculados con el ataque con arma blanca a un joven de 22 años, ocurrido el 1º de noviembre en inmediaciones de 17 de Octubre y Julio A. Roca. Según las actuaciones, el ataque se produjo en ocasión de robo de su teléfono celular.

Apuñalado Durante el episodio, uno de los agresores le provocó una herida en el abdomen. Después, los involucrados escaparon del lugar. La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Anselmo Gamen y luego derivada al Hospital Provincial, donde recibió atención especializada por la gravedad de la lesión y tuvo indicación de una intervención quirúrgica.

A partir de ese hecho, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) desarrolló tareas investigativas en coordinación con la Fiscalía interviniente. Esas diligencias permitieron identificar tres domicilios considerados de interés y gestionar las órdenes judiciales correspondientes. Los allanamientos se concretaron en viviendas de 17 de Octubre al 1900, Fornieles al 400 y Congreso al 2100. Durante las requisas los agentes secuestraron ocho celulares que serán analizados en el marco de la causa. Por disposición de la fiscal Georgina Cherara fueron trasladados a sede policial Ignacio L., de 53 años; Alexis Brian L., de 30, y Brandon Nicolás L., de 23 años.