Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram El presidente y su hermana empiezan a poner límites a las indirectas de la senadora sobre una posible autonomía. Los gestos que se le volvieron en contra 12 de noviembre 2026 · 11:41hs

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la política económica del gobierno de Javier Milei.

"Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", colocó en una storie de Instagram el presidente Javier Milei y que sugiere un mensaje velado a Patricia Bullrich y su intención de convertirse en el "Plan B" del oficialismo en caso de que el libertario decaiga en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2027.

Según trascendidos periodísticos, en los últimos días el presidente habría hecho saber a su círculo más cercano que no soslaya los desmarques de Bullrich.

El posteo ocurrió en simultáneo a la misa que el Papa León XIV brindaba frente a la Basílica de Luján antes de tomar su vuelo hacia Perú. Se trató de una réplica de la cuenta "neuro.capsulas", dedicada al "crecimiento personal y la gestión de objetivos" y la musicalizó con una pista de Frank Saint (Slowed).

Bullrich y Milei El Ejecutivo en un primer momento no hizo alusión a los desmarques de Bullrich, empezando por aquel sobre el escándalo de Manuel Adorni y sus demoras en actualizar su declaración jurada, hasta la decisión oficial de podar las partidas con discapacidad o los recurrentes insultos del Presidente hacia la prensa. Incluso los cuestionamientos a la política económica sobre la falta de dinero en el bolsillo de las personas.

El ala de Karina Milei habría intentado desplazarla de la jefatura del bloque de LLA en el Senado lo que generó más tensión. "Que me corran, no tengo problema. Pero no les sale ni una ley más", la escucharon decir a Bullrich sobre esta dura advertencia. Según medios nacionales, en el entorno de la senadora dijeron que no se da por "aludida" por la publicación del jefe de Estado y que no le da mayor importancia al tema.