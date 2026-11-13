La Capital | Ovación | Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

El ex-Newell's dejó su puesto en la selección de Estados Unidos y se convirtió en nuevo DT de los Red Devils, donde entrenará a Lisandro Martínez

13 de noviembre 2026 · 10:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mauricio Pochettino dejó la selección de Estados Unidos y dirigirá a Manchester United.

Mauricio Pochettino dejó la selección de Estados Unidos y dirigirá a Manchester United.

Manchester United confirmó oficialmente la llegada de Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador luego de la salida de Michael Carrick, un histórico referente del club. En las primeras horas de este viernes, los Red Devils anunciaron la firma del oriundo de Murphy, que dejó su puesto en la selección de Estados Unidos.

El ex-Newell's acordó su contrato con el equipo inglés hace unos días y, finalmente, pagaron la cláusula de rescisión de su contrato en el combinado estadounidense, a cambio de 10 millones de dólares.

Cabe destacar que Pochettino contaba con un vínculo hasta el Mundial 2030 para continuar al frente del seleccionado norteamericano, al cual iba a dirigir este sábado en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití.

Panorama complejo en Manchester United

La salida de Carrick se dio en medio de una crisis futbolística del United, debido a que el exmediocampista solamente pudo sumar una victoria en los primeros diez partidos de esta Premier League y dejó al equipo en puestos de descenso directo al Championship.

Pochettino tendrá hasta el próximo 22 de noviembre para acomodar al plantel, que cuenta con otro ex-Newell's como Lisandro Martínez, para su visita a Liverpool en Anfield, en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes de Inglaterra.

>> Leer más: Una dato de cuidado para Newell's: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Además, el santafesino intentará calmar las aguas antes del inicio del mercado de pases de mitad de temporada, por el cual ya mantuvo conversaciones con la dirigencia del club para sumar nuevos refuerzos que acomoden al equipo.

El oriundo de Murphy volverá a la Premier League luego de tres años.

El oriundo de Murphy volverá a la Premier League luego de tres años.

La trayectoria de Mauricio Pochettino

A sus 54 años, Pochettino regresará a la Premier League, donde supo hacer una gran carrera. Tras su debut como entrenador en su querido Espanyol entre 2009 y 2012, llegó a Southampton a comienzos de 2013 e instaló su nombre en Inglaterra con buenas actuaciones de su equipo.

En mayo de 2014, firmó contrato con Tottenham y dio comienzo al mejor periodo de su carrera como DT. En Londres, logró el subcampeonato de la Premier League en la temporada 2016/17 con un histórico registro de 86 puntos y también fue segundo en la Champions League 2018/19, cuando cayó ante Liverpool en la final. A lo largo de esos cinco años, dirigió a los Spurs en 293 partidos y se marchó con gran cariño por parte de los hinchas, a pesar de no haber levantado ningún trofeo.

Más tarde, Pochettino pasó por París Saint-Germain, donde dirigió a Lionel Messi, y regresó a Inglaterra para tomar las riendas de Chelsea en julio de 2023. En los Blues estuvo al mando en 51 partidos y disputó una final de la Copa de la Liga, pero se marchó en mayo de 2024, antes de asumir en la selección de Estados Unidos, con la que fue protagonista en el Mundial 2026.

Noticias relacionadas
Lo vivimos con mucha preocupación. Estoy al lado de los jugadores, que pusieron en primer lugar a los más necesitados, sostuvo Gustavo Alfaro.

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

Chiqui Tapia fue el que apostó por Lionel Scaloni cuando nadie creía y ahora anunció su continuidad hasta el Mundial 2030.

Uruguay, la primera estación del nuevo ciclo de Lionel Scaloni

Celebra Estudiantes, se lamenta Independiente Rivadavia, que hizo una gran final de Supercopa Argentina. Ahora el Pincha enfrentará a Central.

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Técnicos. Los entrenadores fueron a las urnas y la lista Celeste y Blanca Nº 10 proclamó a Edgardo Redondo como nuevo secretario general de la asociación de técnicos seccional Rosario. El mandato es por 4 años. 

Técnicos: se realizaron las elecciones en todo el país y en Rosario se presentó una sola lista

Las más leídas

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Lo último

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Desde la cámara de titulares de Rosario advirtieron que la actualización no es conveniente luego de la legalización de aplicaciones como Uber y Didi

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires
La Región

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires

Las más leídas
Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Ovación
Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito
Ovación

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

Policiales
Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La Ciudad
El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: "Regreso a mi patria"

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel