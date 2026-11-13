Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

"El 75% de quienes pasaron por la universidad en la cárcel no reincidió", aseguró Mauricio Manchado en La Capital+. La visita de León XIV puso la lupa en quienes están tras las rejas

Qué lugar ocupan la educación y el trabajo en la vida de las personas detenidas en las cárceles de la provincia es la gran pregunta

En una cárcel , pasar el día puede significar permanecer durante horas dentro de un pabellón, sin actividades ni contacto con otros espacios. Pero también puede ser asistir a una clase, aprender un oficio o cursar una carrera universitaria. Esa diferencia, que depende de las oportunidades disponibles dentro de cada penal, es una de las claves para entender qué sucede detrás de los muros. La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto reavivó la conversación pública sobre qué hay entre el encierro y las oportunidades y también sobre los límites.

"Las personas están transitando una condena y eso es un momento transitorio. Esas personas van a salir en algún momento de estas instituciones y tiene que haber una sociedad que pueda alojarlas", advirtió Mauricio Manchado , investigador del Conicet y coordinador del Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una entrevista con el programa Una Tarde Más , de La Capital+

La presencia de la universidad pública en las cárceles del sur de Santa Fe no es nueva . Desde 2011, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales desarrolla propuestas de formación laboral en la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario. Con el tiempo, esas experiencias incorporaron talleres culturales y educativos, y dieron lugar a iniciativas como La Bemba del Sur, un colectivo integrado por universitarios y personas privadas de su libertad que trabaja en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

El objetivo va más allá de ofrecer actividades para ocupar el tiempo. La propuesta busca ampliar las trayectorias educativas, culturales y laborales de quienes están detenidos y generar herramientas para construir otros proyectos de vida, incluso después de recuperar la libertad.

Qué hacen las universidades dentro de las cárceles

La Universidad Nacional de Rosario interviene desde hace más de una década en establecimientos penitenciarios del sur provincial. Sus propuestas incluyen escuelas de oficios, talleres culturales y carreras universitarias.

Manchado explicó que la oferta se fue ampliando con el tiempo. En un comienzo, las carreras más elegidas estaban vinculadas con las facultades que impulsaban las primeras experiencias, como Comunicación Social y Trabajo Social. Con la extensión de las actividades a otras áreas de la Universidad, Derecho pasó a ser la carrera más elegida.

Actualmente, las propuestas formativas que mencionó incluyen Derecho, Psicología, Trabajo Social y Administración de Empresas, además de una articulación que comienza a desarrollarse con Enfermería.

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También existen capacitaciones en oficios. Algunas son tradicionales, como peluquería, mientras que otras apuntan a generar herramientas para trabajar en los propios barrios después de recuperar la libertad. Entre ellas, Manchado destacó la formación como acompañantes terapéuticos.

La intención es que la experiencia educativa no termine con la salida de la cárcel, sino que permita construir proyectos laborales y vínculos con la comunidad.

El dato de la UNR sobre reincidencia

Hay un número que es contundente y surgió de un estudio de la UNR que sigue las trayectorias de personas que estuvieron vinculadas con propuestas universitarias dentro o fuera de las cárceles. "El dato que construimos propio es que el 75% de las personas que transitaron la universidad en la cárcel no volvieron a cometer un delito, o sea, no volvieron a reincidir penitenciariamente", afirmó.

Para el investigador, ese resultado permite dimensionar el aporte de las propuestas educativas y la importancia de sostenerlas. También advirtió que, pese a la demanda potencial, son pocas las personas que efectivamente logran acceder a estos espacios en relación con la cantidad total de detenidos.

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Manchado sostuvo que la educación permite pensar alternativas para el momento en que las personas recuperan la libertad. "Es una mejor forma de pensar la seguridad, porque es la forma de poder mirar al otro, de incluir al otro y no simplemente de tirarlo a un calabozo o a una celda y dejarlo ahí por mucho tiempo sin que haga nada", señaló.

El trabajo de las iglesias y las organizaciones dentro de los penales

Además de las universidades, Manchado destacó el papel de las organizaciones religiosas en la vida cotidiana de las cárceles. En particular, mencionó el trabajo de los credos evangélicos, que estudió durante años en establecimientos del sur de Santa Fe.

Según explicó, estas comunidades lograron generar acuerdos y normas de convivencia que contribuyen a disminuir la violencia dentro de los pabellones.

"Hay que reconocer que hacen algo que el servicio penitenciario históricamente no logró, que es disminuir la violencia intramuros", sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró que esa pacificación se apoya en estructuras muy disciplinarias y verticalistas, y planteó interrogantes sobre qué sucede con esos procesos cuando las personas recuperan la libertad.

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También señaló que la presencia de actores externos resulta importante para cuestionar los estigmas que pesan sobre quienes estuvieron detenidos. Para Manchado, la cárcel no puede ser pensada como un espacio aislado del resto de la sociedad.

De eso habla también en “La redención del castigo”, su libro sobre el evangelismo y la construcción del orden en las prisiones contemporáneas publicado por UNR Editora. En su obra reconstruye cómo, en parte por azar, a partir de la apertura democrática la segunda minoría religiosa en la Argentina fue abriéndose paso en las prisiones de la provincia hasta controlar, hoy, más del 40% de los pabellones de la cárcel de Coronda, 7 de 11 en la cárcel de Pérez y 7 de 24 en Piñero.

Las familias también atraviesan el encierro

El trabajo en contexto de encierro también implica considerar a quienes están afuera. Manchado explicó que la prisión tiene efectos sobre todo el entorno familiar de la persona detenida.

Las visitas semanales requieren organizar traslados, llevar alimentos y elementos de higiene y, en algunos casos, recorrer hasta 150 kilómetros para compartir un rato con un familiar.

"Para nosotros la familia siempre es un actor fundamental. Primero porque es un sostén afectivo permanente para las personas detenidas. Es el momento más importante de la semana, la persona que recibe a su familia", explicó.

Lo cierto es que una persona puede pasar años encerrada sin estudiar, trabajar ni participar de ninguna actividad. Pero cuando recupera la libertad, la sociedad espera que pueda reconstruir su vida. Esa contradicción atraviesa el debate sobre qué ocurre dentro de las cárceles y qué herramientas se ofrecen para el después