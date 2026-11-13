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Uruguay, la primera estación del nuevo ciclo de Lionel Scaloni, que sigue hasta el Mundial 2030

La AFA confirmó lo que se sabía: Lionel Scaloni renovó contrato y ante Uruguay se inicia la segunda parte de un período exitoso, ya sin Messi

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

13 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Chiqui Tapia fue el que apostó por Lionel Scaloni cuando nadie creía y ahora anunció su continuidad hasta el Mundial 2030.

AFA

Chiqui Tapia fue el que apostó por Lionel Scaloni cuando nadie creía y ahora anunció su continuidad hasta el Mundial 2030.

El 6 de octubre de 2026 se cerró una etapa del fútbol argentino, su ciclo más espectacular y exitoso, que estuvo a punto de ser coronado con el bicampeonato mundial. Ese día, Leo Messi vistió por última vez la camiseta de la selección argentina, en un amistoso ante Benín. Las emociones de esa noche dieron lugar a la incertidumbre por saber si, además del ciclo de ese Lionel, se terminaba también el del otro. Pero no. El paso de los días fue cambiando el escenario y de las dudas se pasó a la definitiva certeza: Lionel Scaloni seguirá al frente del equipo de todos y abre sin dudas la segunda parte de su tremendo ciclo, que se extenderá hasta el próximo Mundial, el del centenario, el que lo tendrá abriendo juego en casa. Una nueva historia comenzó este jueves 12 de noviembre, un mes y días después de aquel partido que todo el mundo quisiera no haber vivido. La parte II del entrenador que sorprendió a propios y extraños, está en marcha y este viernes en el Monumental tendrá su primera medida, ante Uruguay, desde las 20. El objetivo nuevo: el Mundial 2030.

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Enumerar lo méritos de Scaloni es necesario para la ocasión. Para asegurar que es el ciclo más exitoso, por lo que consiguió desde que asumió como entrenador en medio de la incredulidad general en 2018. Tras el fracaso de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, en medio de los vaivenes de esos en la AFA donde recién se estaba empezando a salir, Claudio Tapia se la jugó con el hombre de Pujato para, después de un breve interinato, confirmarlo como DT permanente, sin mayor currículum que haber sido ayudante del Zurdo en aquel Mundial y de haber tomado el torneo de L’Alcudia posterior como primer ensayo.

El inicio de un ciclo brillante

Ahí empezó su historia. Ahí empezó a conformar la nueva selección nacional alrededor de Messi, pero ya sin muchas de las vacas sagradas que lo acompañaron en los dos o hasta tres últimos Mundiales. Apenas Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y luego Ángel Di María continuarían para reconstruir la ilusión tan esquiva de ser campeones. Ya no tanto de un Mundial, sino de algo, porque la selección no ganaba nada desde la Copa América del 93.

Amagó en la Copa América 2019, donde cayó en una polémica semifinal ante el local Brasil, pero ahí sembró las bases de lo que sería, en medio de la pandemia, la conquista en el Maracaná del primer título de Messi a nivel selección mayor en la Copa América del 2021, esa que debía jugarse en Argentina.

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Messi era ya el veterano rodeado por una legión de jóvenes que lo idolatraban, el que pugnó por el regreso de Di María. Y sería Fideo el que le daría la razón a la nueva convocatoria que le hizo Scaloni, marcando el gol de la victoria tras esa magistral asistencia de Rodrigo De Paul.

Los nuevos socios de Messi

El ex-Racing se convertiría en el inseparable de Leo, lo mismo que Leandro Paredes, pero todos alrededor formando un grupo notable que empezó a edificar una seguidilla increíble de partidos invicto y nuevos títulos. El baile a Italia en la Finalissima 2022 fue el prólogo a la conquista épica de Qatar, en la que el grupo se repuso inclusive del golpazo del debut ante Arabia Saudita.

Por ese crisol pasó esta selección hasta levantar la copa del mundo en la inolvidable final con Francia, que fue con baile hasta el descuento impensado.

Vendría después la Copa América 2024, con Messi llorando como un chico porque un esguince de tobillo lo sacaba de la final. Un reflejo de cómo el mejor del mundo había ya dejado atrás el oscurantismo de haber estado siempre tan cerca sin conseguirlo, y quería más. Mucho más pese a cumplir el sueño máximo en Qatar.

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Por eso un Messi de 39 años corrió como un pibe en el Mundial de Norteamérica y fue la luz que iluminó el triunfo inolvidable de la semifinal ante Inglaterra, un partido que consumió toda la intensidad de un plantel que llegaría a lo máximo en ese partido. Que era el primero que enfrentaba Lionel y Lionel ante el rival al que Maradona humilló en el 86.

Al que además los jugadores le enrostraron en la cara la bandera casera de que Las Malvinas son argentinas, desatando además un revuelo político internacional como nunca se había visto y al que el gobierno nacional tardíamente se aferró contradiciendo todos sus postulados anteriores, para no quedar tan mal ante el pueblo que aplaudió a rabiar ese gesto.

El pico máximo del equipo de Lionel Scaloni en el último Mundial

Ahí estuvo el pico máximo de esta primera parte del ciclo Scaloni, porque la final con España ya no pudo jugarla como hubiera querido, con un día menos de descanso que el rival y habiendo consumado toda su energía ante Inglaterra.

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Scaloni debió afrontar el mismo dilema que César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo en este último Mundial, la de si mantener al plantel que le dio lo máximo o renovarlo en Estados Unidos. Lidió en esa frontera, a veces lo hizo, otras no. Lo que es seguro es que la selección que vendrá, la que afrontará el próximo Mundial tendrá poco que ver, o no tanto, con la que le dio las mayores alegrías.

Un nuevo desafío le espera, sin dudas. Ya nada será igual. Tendrá que formar un equipo sin Messi, pavada de prueba, con jugadores más terrenales aunque algunos deslumbren como Nico Paz. Se apoyará en la vieja guardia, con los Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Alvarez, Nico Tagliafico, el Cuti Romero, Lisandro, el Toro y el Dibu Martínez, pero muchos otros vendrán a ocupar los lugares restantes

La conferencia de prensa en la previa al encuentro con Uruguay la encabezó el Chiqui Tapia. Se sabía el anuncio que vendría y Scaloni, tal como es, no pudo evitar contener las lágrimas. “Sigo por la gente”, dijo y hay mucha de razón de ello si se tiene en cuenta el consenso unánime en su gestión y en el pedido de su continuidad.

Argentina empezará el próximo Mundial en el país, en la cancha de River donde este viernes enfrenta a Uruguay, otra de las subsedes. Ningún mejor momento para anunciar que hay Scaloni hasta el 2030.

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