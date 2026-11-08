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Mauro Icardi no va preso pero tiene prohibido acercarse a su hija

"Jamás le pegó a su hija", aseguró el equipo de abogados que defiende al futbolista

8 de noviembre 2026 · 21:00hs
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Mauro Icardi no va preso pero tiene prohibido acercarse a su hija

La Justicia dispuso una medida cautelar que prohíbe al futbolista Mauro Icardi acercarse a su hija, en el marco de la denuncia por presuntas lesiones leves, y le concedió la eximición de prisión durante la investigación, mientras sus abogados aseguraron que "jamás" agredió físicamente a la menor.

Icardi fue denunciado el pasado viernes por lesiones leves después de que se conocieran chats donde su hija Francesca, de 11 años, le pedía ayuda a su madre, Wanda Nara, tras una supuesta agresión física de su padre.

El Juzgado de Garantías dispuso el sábado una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de Francesca y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre, además de impedirle mantener comunicación con ella por cualquier vía durante 45 días.

En la tarde de este domingo la Policía allanó la casa de Icardi en Nordelta para secuestrar una computadora y un teléfono celular que servirían para la investigación.

Eximición de prisión

También este domingo, el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, hizo lugar al pedido presentado por la defensa del futbolista, a cargo del abogado Norberto Francisco Oneto, y dispuso la eximición de prisión bajo caución juratoria.

La Fiscalía investiga la posible comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, contemplado en los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.

En sus fundamentos, el magistrado consideró que la situación procesal de Icardi se encuentra comprendida dentro de los supuestos previstos para conceder el beneficio, al evaluar que la escala penal del delito investigado va de seis meses a dos años de prisión y que una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

Asimismo, el juez dispuso que el delantero sea citado, por intermedio de su defensa, para presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días y firmar las actas correspondientes, bajo apercibimiento de que el beneficio sea revocado en caso de incumplimiento.

"No se constataron lesiones"

Mientras tanto, Icardi compartió en redes sociales un comunicado de prensa que realizó el equipo de abogados que lo representa, integrado por Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, indica el documento.

Los defensores remarcaron que "no existe orden de detención en su contra” y confirmaron el allanamiento, aunque lo consideraron "innecesario": “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados".

FInalmente, el escrito asegura: "Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”.

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