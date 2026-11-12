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La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

El hijo del jefe narco Esteban Alvarado fue aprehendido en el marco de una investigación federal por narcotráfico y lavado de activos

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

12 de noviembre 2026 · 15:51hs
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La caída de Santino Alvarado

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal.
La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Tras varios años mencionado en distintos expedientes, por primera vez fue detenido Santino Alvarado. Cayó junto a otras nueve personas en el marco de una causa federal que investiga la vigencia de la estructura criminal que consolidó su padre, el jefe narco Esteban Alvarado, preso en la cárcel de Ezeiza.

Es una aprehensión que estaba al caer pero quizás se precipitó en las últimas semanas cuando su apellido volvió a sonar en distintos ámbitos. Sin embargo se lo solía ver muy tranquilo en las tribunas de Rosario Central y en movidas nocturnas, como quien no tiene cuentas por rendir. En los últimos días, incluso, se ocupó con otros jóvenes de realizar una compra de vinchas, bengalas y lanzadores de confeti en un cotillón céntrico.

>> Leer más: Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Santino, de 21 años, aprovechó las cosechas del imperio de su padre con largas estadías en España a bordo de autos de alta gama, más tarde en Buenos Aires vinculado a estrellas emergentes de la música urbana y de regreso en Rosario incursionando esporádicamente en el comercio de joyas. Sin embargo, al parecer, no pudo despegarse de la otra parte de la herencia: los vínculos con actores del crimen local que lo pusieron bajo la lupa judicial por distintos delitos.

La caída del primogénito de Alvarado puede ser también muestra de que en los últimos tres años "el Esteban", preso en Ezeiza bajo un supuesto estricto control, perdió algo de protagonismo pero no el inmenso poder que construyó durante más de dos décadas. El mismo poder que, gracias a la connivencia institucional, lo mantuvo en las sombras mucho tiempo pero que también, por sus métodos extremadamente violentos, terminó por exponerlo hasta que fue condenado a prisión perpetua.

La caída de Santino Alvarado

La noticia de la detención de Santino Alvarado sacudió la mañana de este jueves tras su aprehensión en una casa de Tupa al 2200 de Funes. Allí le secuestraron una escopeta calibre 12/70, una pistola Glock calibre 9 milímetros y una Ruger calibre .380. También tres celulares, uno con la pantalla destruida, un Ipad, una Notebook y una CPU además de un Volkswagen Nivus.

>> Leer más: Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

En otro domicilio, Freyre al 1200 de Rosario, fue detenido Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, condenado en 2020 a tres años de prisión por formar parte de la banda de su cliente devenido en socio. Además hubo otros ocho aprehendidos, todos en el marco de la misma investigación que llevan la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En total fueron 38 allanamientos, cuyos resultados definitivos todavía están pendientes. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto, informaron que los operativos tienen relación estrecha con la estructura histórica de Esteban Alvarado. La investigación se desprendió de la causa iniciada en el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora tras el frustrado intento de fuga del jefe narco en 2023, cuando pretendió que lo rescataran en helicóptero desde el patio de la cárcel de Ezeiza.

>> Leer más: Juicio a Alvarado: una cadena de crímenes brutales y dispersos explicados por primera vez

Por otro lado, tal como informó el periodista Agustín Lago, la semana pasada el nombre de Santino apareció en banderas colgadas en dos instituciones educativas. No es la primera vez que una persona es detenida luego de ser expuesta bajo esta modalidad, relativamente reciente, de escraches delincuenciales. A la vez en distintas causas lo habían mencionado por vínculos con la organización conocida como Los Menores, una suerte de alianza criminal que acaparó el terreno local en los últimos tres años.

Los Menores y la tribuna canalla

La investigación provincial a la banda Los Menores plantea que uno de sus objetivos fue lograr la conducción de la barra brava de Rosario Central, lo que comenzó a tomar forma una vez que fue asesinado Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre de 2024. En el expediente hay una foto de Santino Alvarado con algunos nuevos referentes del paravalanchas, de los cuales dos ya están detenidos: Lautaro "Laucha" Ghiselli, sindicado como organizador de Los Menores; y Ezequiel Riquelme, hijo de Fran Riquelme, condenado a prisión perpetua como jefe de una banda ligada al clan Alvarado.

De izquierda a derecha: el prófugo Alan Insaurralde, Ezequiel Riquelme, Laucha Ghiselli y Santino Alvarado.

De izquierda a derecha: el prófugo Alan Insaurralde, Ezequiel Riquelme, Laucha Ghiselli y Santino Alvarado.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

En esa imagen también está Alan "Pollo" Insaurralde, con pedido de captura vigente como parte de la banda Los Menores. Otro que aparece es Pedro Alberto Kolonisky, el más veterano, imputado en mayo de 2025 por una extorsión pero también investigado como proveedor de armas a bandas violentas. Además se lo ve a David Nazareno "Panku" A., quien no tiene causa abierta pero figuraba como locatario del cuarto piso del edificio de Salta al 2400 en el que en agosto del año pasado fue detenido Laucha Ghiselli.

Pero los vinculos de Santino con Los Menores, o al menos la facción ligada a la barra de Central, van más allá de unas imágenes. En el legajo consta que mantenía una relación estrecha con Luis "Gordo" Palavecino, detenido desde diciembre de 2025 como organizador de la asociación ilícita. Recientemene un hijo suyo, Ian Daniel, fue puesto bajo orden de captura como parte de la misma banda. Como toda organización que se expande, Los Menores no son ajenos a disputas internas y reacomodamientos, procesos que pueden estar relacionados a las recientes menciones de Santino Alvarado en la vía pública.

Autos, armas y drogas en los otros detenidos

Los demás allanamientos se realizaron en distintos domicilios de Rosario y alrededores. En Bulnes al 5900 fue aprehendido Leandro S., de 44 años, a quien le secuestraron un teléfono celular y una moto Ducati Scrambler 800. En Schweitzer al 7100, barrio Empalme Graneros, detuvieron a María Fernanda R., de 45 años, a quien en un principio le atribuyen un rol de relevancia en la organización.

>> Leer más: Las maniobras de los policías condenados por blindar de impunidad al clan Alvarado

En Gualberto Venesia al 90, en el piso 3 de la torre Arealis ubicada en la rotonda frente al Alto Rosario Shopping, fue identificado y quedó detenido Jeremías T., de 25 años. En ese domicilio secuestraron tres teléfonos celulares, una notebook, un posnet y un Ford Mustang GT modelo 2017 que está a nombre de otra persona. En Carrasco al 6000 cayó Nicolás T., con un ladrillo de cocaína de un kilo, dos pistolas, una granada y varias municiones.

En De La Salle al 7300 fue aprehendida Mariana Laura C. con nueve plantas de marihuana y 300 gramos de cogollos, un revolver, una pistola y 90 municiones. En Néstor Fernández al 1000 detuvieron a Ignacio A.; en Mariano Moreno al 2600 de Funes a Julián G., a quien le secuestraron dos celulares y una notebook; en Carriego al 1200 a Valentino C., con 20 millones de pesos y mil dólares, además de tres celulares.

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