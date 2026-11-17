Gustavo Postiglione obtuvo el premio a la Mejor Dirección por "Chéjov en Rosario", protagonizada por Julieta Cardinali y realizada con equipo santafesino.

Un rosarino se llevó un premio en el Festival de Cine de Mar del Plata

Del 5 al 15 de noviembre se llevó a cabo la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Con más de 150 películas, 10 salas, funciones exclusivas y proyecciones al aire libre, el encuentro reunió a destacadas figuras de la industria cinematográfica y reconoció el trabajo de realizadores, directores, guionistas y producciones de distintos países . Rosario también dijo presente: un realizador local se llevó uno de los galardones.

Los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria distinguieron a “tres importantes figuras de nuestro cine argentino”: Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti (ganador del premio donde a la Mejor Película Latinoamericana en el festival de 1996 por "Buenos Aires Viceversa" y del Premio Especial del Jurado por "Valentín" en 2003), y el compositor Emilio Kauderer (autor de la banda sonora de películas de Juan José Campanella, Adolfo Aristarain, y muchos otros).

En cuanto a los principales galardones, el Astor Piazzolla a Mejor Largometraje fue para "The Night Arezou Disappeared", del realizador Arian Vazirdaftari. La película, filmada casi en secreto en Teherán, fue registrada íntegramente con un teléfono celular. Por su parte, el premio a Mejor Guion quedó en manos de Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg. El Premio Especial del Jurado fue para "A Professora de Francês", de Ricardo Alves Jr.

Entre los ganadores también hubo presencia rosarina. El realizador Gustavo Postiglione obtuvo el Premio Astor a la Mejor Dirección en la Competencia Argentina de Largometrajes por "Chéjov en Rosario".

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"Chéjov en Rosario" Mejor Dirección

Gustavo Postiglione es director de cine y teatro, guionista y docente rosarino. A lo largo de su trayectoria escribió y dirigió más de treinta largometrajes, una decena de obras teatrales y distintas series televisivas.

Su película "Chéjov en Rosario", protagonizada por Julieta Cardinali, propone un diálogo entre el universo teatral del dramaturgo ruso Antón Chéjov y la realidad actual de la ciudad. La historia transcurre en un teatro independiente de Rosario, donde un director y dos actrices se encuentran para ensayar fragmentos de "El jardín de los cerezos" y "La gaviota". Sin embargo, a medida que avanzan los ensayos, las situaciones personales y las dificultades que atraviesan los espacios culturales comienzan a mezclarse con la ficción.

La producción se realizó bajo una modalidad cooperativa y contó íntegramente con la participación de un equipo artístico y técnico santafesino. Completan el elenco Claudia Schujman, Juan Nemirovsky, Daria Obukjova y Gustavo Postiglione. El guión es de Postiglione, la producción estuvo a cargo de Andrés Nicolás y Fernanda Taleb, con fotografía de Marcos Garfagnoli.

Al momento de otorgarle el reconocimiento, el jurado destacó la obra "por su estilo auténtico y personal conectando con el cine, el teatro y la ciudad de Rosario".

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