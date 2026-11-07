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Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newell's y Central?

La Lepra clasificó a los octavos de final del Clausura antes de jugar con Instituto en Córdoba, pero todavía no está definido su lugar en el cuadro

7 de noviembre 2026 · 09:08hs
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El último clásico rosarino terminó empatado 1 a 1.

Virginia Benedetto / La Capital

El último clásico rosarino terminó empatado 1 a 1.

Antes de disputar su último partido de la primera fase, Newell's quedó clasificado a los playoffs del Torneo Clausura 2026. Dado que Central también sigue en carrera para pelear por el título, este sábado puede confirmarse un tercer clásico rosarino en la temporada si se da una combinación de resultados en los partidos programados.

Las chances de ver un duelo de eliminación directa entre rojinegros y canallas siguen en pie tras la sufrida victoria de Independiente ante Deportivo Riestra por 2 a 1. El Rojo quedó sexto con 23 puntos y una mínima diferencia de gol negativa. La Lepra bajó al séptimo lugar con 22 unidades y tres goles a favor antes de visitar a Instituto, que con un punto se asegura el primer puesto del grupo A.

Mientras tanto, Gimnasia y Esgrima de Mendoza está octavo con 21 puntos (+1) y este sábado a las 15 juega el clásico de local ante Independiente Rivadavia.

Lo que viene para Newell's y la chance de clásico rosarino

Para pasar en limpio: si Newell's gana, casi con seguridad será sexto. Si bien alcanzaría a Lanús (quinto, con 25 puntos y +7), prevalecería el Granate por diferencia de goles. El equipo del sur bonaerense juega este domingo contra Central Córdoba y sólo una goleada en contra modificaría las cosas.

Si la Lepra empata, evitaría terminar en el octavo puesto, ya que pasaría a Independiente, quedando séptimo. Ese resultado también lo ubicaría arriba de Gimnasia de Mendoza en caso de que el equipo de Darío Franco no gane (en ese caso, el rojinegro sería sexto).

Una derrota rojinegra puede enfrentar a Central y Newell's

Las cosas cambiarían en caso de que Newell's pierda ante Instituto por dos goles y Gimnasia empate o gane. Ese escenario deja al rojinegro octavo, por lo que podría haber un cruce con Central si es que los canallas superan este sábado a Estudiantes de Río Cuarto y terminan punteros de la zona B.

Otra opción para que haya clásico rosarino es que Newell's termine séptimo y Argentinos supere a la Academia en la zona B. En ambos casos, el derby sería en el Gigante de Arroyito.

>> Leer más: Newell's: sin Kudelka en el banco, el probable once titular y los concentrados para Instituto

Por otra parte, Unión derrotó 2 a 0 a Vélez y quedó noveno en la zona A. Si pierde el Lobo mendocino, el Tatenguee le arrebataría el octavo puesto y podría ser el rival canalla. A su vez, San Lorenzo cayó 2 a 0 con Platense y ambos quedaron eliminados.

A diferencia de Central, Newell's jamás había disputado los playoffs de primera división desde que se implementó el torneo con la fase final de eliminación directa. La Lepra cumplió el objetivo por primera vez y superó el registro de las campañas anteriores en este formato de competición.

El director técnico Frank Kudelka y sus muchachos alcanzaron la meta antes de jugar con la Gloria y el escenario mejoró sustancialmente. El equipo sale a jugar este sábado a las 22 en Córdoba con el pasaje sellado a los octavos de final. Sólo resta saber cuál será su rival de visitante en la etapa definitoria.

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