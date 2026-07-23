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El 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene fecha y lista de homenajeados

El evento cinematográfico, con más de 1100 películas inscriptas, se desarrollará bajo la consigna "Donde el cine argentino dialoga con el mundo”

23 de julio 2026 · 09:43hs
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La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará en noviembre

La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará en noviembre

Se viene el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Según anunció el Incaa a través de un spot (hecho con menos IA que en años anteriores), el emblemático evento tendrá lugar del 5 al 15 de noviembre en la ciudad balnearia. Además, se anunció la lista de figuras que recibirán el premio Astor Piazzolla a la trayectoria.

“Más de 150 películas, 10 salas, funciones exclusivas y proyecciones al aire libre. Además, la gran final de INCAA Impulsa, las Perlas de los Festivales Nacionales y, por primera vez, Ventana Sur Tech”, afirmaron en redes junto al video.

Los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria distinguirán a “tres importantes figuras de nuestro cine argentino”: Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti (ganador del premio donde a la Mejor Película Latinoamericana en el festival de 1996 por "Buenos Aires Viceversa" y del Premio Especial del Jurado por "Valentín" en 2003), y el compositor Emilio Kauderer (autor de la banda sonora de películas de Juan José Campanella, Adolfo Aristarain, y muchos otros).

>> Leer más: Pasión por las películas: el Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Este último homenaje comenzará antes del evento cinematográfico en sí. La presentación oficial del festival se realizará el 19 de octubre en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), la cual culminará con un concierto gratuito con dirección del propio Kauderer, acompañado de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". Interpretarán una selección de las bandas sonoras compuestas por Emilio para filmes de Campanella y Aristarain.

Durante el Festival habrá también un homenaje a Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento y 10 años de su fallecimiento. Se proyectarán cuatro títulos representativos de su filmografía: “Pixote”, “At Play in the Fields of the Lord”, “Corazón iluminado” (filmada parcialmente en Mar del Plata, en lo que fue el regreso del director a la Argentina) y “Mi amigo hindú”, su último largometraje, protagonizado por Willem Dafoe.” El homenaje incluirá además un panel dedicado a su legado y contará con la participación de integrantes de su familia”, aseguraron.

“Con una programación que reúne memoria, patrimonio, cine contemporáneo y grandes figuras de la cultura audiovisual, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata volverá a consolidarse como uno de los principales encuentros cinematográficos”, dijeron al final del comunicado.

"La convocatoria para la 41ª edición cerró con 1.127 películas inscriptas, lo que representa un 27% más de postulaciones que en 2025. Una respuesta que reafirma el interés de la comunidad audiovisual por formar parte del único festival Clase A de América Latina. Nos espera una edición con más miradas, más historias y más cine", afirmaron en otra pieza.

Críticas y evento paralelo

Con un Incaa desfinanciado por el gobierno de Javier Milei, el evento recibe sostenidas críticas en los últimos años por el decaimiento de su valor de producción, el aumento del valor de las entradas y su distanciamiento del público y la comunidad cinematográfica nacional, entre otras variables. Esto generó la creación de Fuera de Campo, un contra festival paralelo organizado por un grupo autoconvocado de trabajadores del quehacer cinematográfico nacional “en defensa del cine argentino”.

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