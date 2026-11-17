El actor británico tomará el lugar de Daniel Craig como el agente 007. Amazon anunció su elección para protagonizar la próxima película de la saga de espionaje

Robert Pattinson fue elegido para interpretar a James Bond en la próxima película de la histórica saga de espionaje. Amazon anunció la incorporación del actor británico, de 40 años, quien reemplazará a Daniel Craig , la última estrella que encarnó al agente 007.

La noticia se conoció este lunes a través de las redes sociales oficiales de la franquicia, después de varios meses de especulaciones sobre quién asumiría el papel. Pattinson se convertirá así en el séptimo actor que interpreta al famoso espía en la pantalla grande.

Craig se despidió del personaje en 2021, después de protagonizar cinco películas. Ahora, el protagonista de "Crepúsculo" y "The Batman" tendrá el desafío de darle una nueva identidad a uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida ", expresó Pattinson en un comunicado.

"Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo", agregó.

La nueva producción será la película número 26 del canon oficial y todavía no tiene título confirmado. La lista de intérpretes del agente británico comenzó con Sean Connery en "Doctor No" (1962) y continuó con George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

>> Leer más: Fue vampiro y murciélago, y ahora será espía: Robert Pattinson, el nuevo James Bond

La trayectoria de Robert Pattinson

Nacido el 13 de mayo de 1986 en Barnes, al suroeste de Londres, Robert Pattinson comenzó su formación actoral en el club de teatro de su escuela. Su primer papel de gran alcance llegó en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego".

Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó con la saga "Crepúsculo", en la que interpretó a Edward Cullen. El éxito de las películas lo convirtió en una figura internacional y le abrió las puertas de las grandes producciones de Hollywood.

Después de ese fenómeno, Pattinson buscó nuevos desafíos en el cine independiente. Trabajó con directores como David Cronenberg, Claire Denis y Robert Eggers, y protagonizó películas como "Cosmópolis", "Good Time" y "El faro". Esos proyectos le permitieron mostrar otros registros y alejarse de la imagen que había construido con el personaje de Edward Cullen.

Su regreso a las producciones de alto perfil llegó con "Tenet" (2020), de Christopher Nolan. Dos años después asumió el papel de Bruce Wayne en "The Batman", donde presentó una versión introspectiva y atormentada del superhéroe de DC.

En 2026, Pattinson protagonizó "La Odisea", la película de Nolan en la que interpreta a Antinous. También encabeza dos producciones de A24: "Primetime" y "The Drama". Además, tiene pendiente el estreno de "Dune: Part Three", previsto para el 18 de diciembre.