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Llega "Romeo y Ofelia", la película que lleva a Shakespeare a una Rosario de barras y poder

Escrita y dirigida por Gustavo Postiglione, el film reinterpreta a Romeo, Julieta, Hamlet y Macbeth. Llega a la ciudad tras debutar en el Festival de Cine de Mar del Plata

10 de septiembre 2026 · 08:48hs
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Romeo y Ofelia es la nueva película de Gustavo Postiglione

"Romeo y Ofelia" es la nueva película de Gustavo Postiglione

Tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, llega a la cartelera de Rosario "Romeo y Ofelia", el nuevo largometraje escrito y dirigido por Gustavo Postiglione. La película propone una relectura del universo de William Shakespeare, trasladándola al mundo de las barras bravas y la política.

Protagonizada por Guillermo Pfening y Antonella Costa, la obra cruza las tragedias de Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth en una intensa trama de poder, territorio y traición, ambientada en la ciudad de Rosario. La producción plantea una audaz relectura de los clásicos de William Shakespeare insertos en una realidad contemporánea y visceral: la disputa armada entre dos facciones antagónicas de hinchadas de fútbol y sus oscuras conexiones con la delincuencia y el poder político.

“Para mí, filmar desde Rosario es una posición estética. No me interesa la viñeta costumbrista ni la postal clásica de la ciudad, sino construir un espacio que se percibe más en la atmósfera que en la literalidad de sus calles. Por eso elegimos trabajar íntegramente en estudios y escenarios rediseñados, creando una geografía estilizada, oscura y laberíntica.”, explicó Gustavo Postiglione.

>> Leer más: Historia del under rosarino: una película en Super 8 recupera los inicios de Planeta X

De qué se trata "Romeo y Ofelia"

En "Romeo y Ofelia" conviven tres obras: Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth.

La historia transcurre en un presente o futuro cercano, en la ciudad de Rosario, en medio de trifulcas y hechos violentos vinculados con dos grupos relacionados con las barras bravas, la delincuencia y sectores que buscan acceder a la política.

El Rey, dueño del mítico Bar Dinamarca y sospechado de liderar negocios turbios con barras bravas, es asesinado tras el clásico partido de fútbol de la ciudad. En medio del vacío de poder, su hermano Claudio asume el mando con un discurso de unidad y orden para “limpiar” las calles, al tiempo que contrae matrimonio con la joven viuda del difunto. En la vereda opuesta, la familia de Ofelia —propietaria del céntrico Hotel Verona— está liderada por su hermana, La Polaca, jefa de la facción rival. Frente a la escalada de violencia, Claudio y La Polaca pactan una tregua estratégica para asegurar sus territorios.

Sin embargo, el frágil equilibrio se quiebra cuando Romeo se enamora perdidamente de Ofelia, al mismo tiempo que descubre que la muerte de su padre fue orquestada por su propio tío. A partir de allí, el destino trágico, la venganza y la representación escénica se entrelazan de forma irreversible.

Las dos facciones funcionan como familias y ponen en jaque a la ciudad con una violencia salvaje y desmesurada, fruto tanto de pasiones históricas como de negocios turbios. Son bandos rivales, pero sus jefes necesitarán negociar por encima de sus subordinados para acordar territorios y sacarse de encima a quienes resulten molestos para ambos.

Estreno de "Romeo y Ofelia"

Romeo y Ofelia se estrena este jueves 10 de septiembre en Showcase, en Rosario.

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