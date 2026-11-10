Martín Bossi regresa con "La cena de los tontos": "Tengo una gran química con el público rosarino"

Tras el éxito en Buenos Aires y una primera visita en agosto, la comedia se presentará el 14 y 15 de noviembre en el teatro Broadway

“Como actor, La cena de los tontos me dio la posibilidad de hacer una comedia que nunca había hecho, comedia pura. Y también me permitió mirar al otro”, contó Martín Bossi sobre el espectáculo que lo trae nuevamente a Rosario. Después de conquistar al público de la calle Corrientes y de una primera visita a la ciudad hace menos de tres meses, el elenco regresa con una de las obras teatrales más exitosas de la cartelera porteña.

Dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, "La cena de los tontos", ya superó los 200.000 espectadores y vuelve a Rosario con funciones el próximo 14 y 15 de noviembre, a las 20, en el teatro Broadway. Las entradas se pueden adquirir en boletería o a través de la plataforma Tuticket. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 30% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Durante su primera presentación en la ciudad, en agosto pasado, el elenco realizó seis funciones y recibió una visita muy especial: la de Ángel Di María. “Estuvo Angelito, y hablé con la mujer y con él. La verdad que para mí es mi ídolo”, recordó Bossi en diálogo con La Capital sobre aquel encuentro.

Creada por el dramaturgo francés Francis Veber, "La cena de los tontos" tuvo su primera versión argentina en la calle Corrientes en el año 2000 y una segunda en 2009, con Adrián Suar y Guillermo Francella como protagonistas. En 2025 regresó a los escenarios y la respuesta fue contundente. Tras liderar la taquilla en Buenos Aires y Mar del Plata, también ganó tres premios Estrella de Mar: Mejor Comedia, Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández y Mejor Actor de Comedia para Martín Bossi.

La trama gira alrededor de un grupo de amigos que organiza cenas semanales en las que cada uno debe llevar a una persona a la que considera un “tonto”, con el objetivo de burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Piñón, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

En la previa de este regreso a Rosario, Bossi dialogó con La Capital sobre el éxito de la comedia, lo que le dejó esta experiencia artística y el vínculo especial que tiene con el público rosarino.

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Martín Bossi regresa a Rosario

-La cena de los tontos fue un éxito rotundo, ¿A qué creés que se debió la gran repercusión que tuvo la obra?

Lo tendría que decir la gente. Creo que es una comedia muy bien escrita, de las grandes comedias que hay en el teatro en la historia, y la verdad que hicimos una adaptación muy linda, muy dinámica, y la gente se muere de risa. Y hoy, terminando este ciclo, la verdad es que estoy como haciendo un duelo, un poquito triste y feliz también, a su vez.

-Después de haber agotado funciones en Rosario en agosto, decidieron volver a la ciudad. ¿Qué vínculo tenés con el público rosarino y qué significa para vos regresar?

Hace dos meses estuvimos en Rosario, casi ocho mil personas nos vieron y, en un acto de locura decidimos volver, a ver qué pasaba. Y la verdad es que pusimos dos funciones a la venta y están casi llenas, una locura. Tengo una excusa para volver a Rosario, volver a caminar las calles, salir a correr por el río, por la costanera. Es todo agradecimiento, después de 16 años que voy a Rosario a trabajar. Yo tengo una gran química con todo el público en general, con los que me siguen. Pero con el rosarino hay algo, no sé, que me pasa. Tal vez por muchos motivos. Hay una cuestión con la cultura, es la tierra de Olmedo, de Fito Páez, de Baglietto, cómo se toma el fútbol, cómo se toma en el arte, cómo viven. La verdad que me siento muy identificado. También, la primera vez que hice un teatro grande afuera de mi ciudad, lo hice en Rosario. Tuve una novia en Rosario cuando era chico. Así les debo mucho, muchísimo.

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-En esta nueva etapa de la obra comparten escenario con Gustavo, rosarino, que se sumó como el reemplazo de Mike Amigorena. ¿Cómo fue incorporarlo al equipo y cómo es la dinámica de trabajo entre ustedes?

Gustavo es un amor, es un señor, es una gran persona, un tipo firme, un gran actor. Y la verdad que tenemos una amistad hace muchos años también, con Laurita también, que es una gran laburante. La verdad que es un proyecto que hemos tirado para el mismo lugar, un gran equipo.

-En tu larga trayectoria, ¿Qué te aportó "La cena de los tontos"? ¿Qué descubriste o aprendiste de esta experiencia desde tu lugar como actor?

Como actor, me trajo la posibilidad de hacer una comedia que nunca había hecho, comedia pura. Y también, como actor y como persona, porque vida y obra van de la mano, me dio la posibilidad de compartir, de compartir con colegas, de mirar al otro, de descansar en la mirada del otro. Fue como muy importante a nivel también actor-humano, poder compartir y aprender del otro, no estar tan solista, tan al frente. Correrme para que el otro se luzca, aportarle para que el otro se luzca, combinar, charlar, negociar. En ese sentido, me hizo crecer mucho.

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-Además de las funciones en Buenos Aires, la obra los lleva de gira por distintas ciudades del país. ¿Cómo viven esa experiencia de salir de la capital?

Es lindo, porque aparte yo siempre digo que en Buenos Aires estamos muy colombianizados, muy centroamericanizados, y cuando voy a las grandes ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza, recuerdo el país en el que vivo, recuerdo lo maravilloso que es mi país. Esa es la posibilidad, recordar dónde vivo.

-¿Qué es lo que todavía te sigue sorprendiendo de tu profesión?

El cariño de la gente. Me cuesta naturalizarlo. Todo se naturaliza: el escenario, las notas, todo se fue naturalizando, porque es lógico, después de tantos años. Pero el cariño de la gente, loco, es como mortal. Te saluda un nene o te pide una foto, y yo me muero de amor. No puedo tolerarlo, pasa el tiempo y me sigue conmoviendo.