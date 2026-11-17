La obra social de los jubilados otorga audífonos a los afiliados con hipoacusia de forma gratuita. Todo lo que hay que saber para iniciar la solicitud

Con el paso del tiempo, es común que el sentido de audición se deteriore y necesite de ciertos controles que pueden evidenciar la necesidad de un par de audífonos. En ese marco, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece a sus afiliados un par de audífonos para mejorar su audición de forma gratuita.

Los afiliados de Pami con hipoacusia que cumplan con una serie de requisitos y presenten la documentación necesaria , podrán acceder de forma gratuita a los audífonos otorgados por la obra social. Además, la persona afiliada tiene la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.

Tal como se detalle en el sitio web oficial de Pami, el afiliado interesado en recibir los audífonos debe presentar:

Documento Nacional de Identidad.

Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono.

Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional)

Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

Cómo se realiza el trámite

El trámite lo puede realizar la persona afiliada. En primer lugar, es el médico de cabecera quien debe derivar al afiliado a un especialista en Otorrinolaringología (que es de libre elección, siempre y cuando se encuentre en la cartilla médica de Pami). Luego, el otorrinolaringólogo evalúa la audición del paciente y confecciona el pedido de audífono a través de la Orden Médica Electrónica.

Por último, la persona afiliada concurre al centro audiológico de Pami que haya elegido y retira su/s audífono/s.

>>Leer más: Recetas Electrónicas de Pami: cómo funciona el sistema y cómo ingresar

Cada cuánto tiempo se pueden renovar los audífonos

Quienes ya cuenten con sus audífonos, pueden solicitar una reposición cada tres años. Pasado ese tiempo, el afiliado puede solicitar una renovación del equipamiento auditivo, siempre y cuando la indicación del especialista los respalde.

Una vez pasado ese lapso de tiempo, el afiliado debe asistir a su otorrinolaringólogo para que vuelva a confeccionar una Orden Médica Electrónica que especifique todo acerca de los audífonos requeridos por el paciente. También deberá presentar la misma documentación que se solicita para adquirirlos actualizada.