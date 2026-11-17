El capitán de Boca se inscribió en una escuela de Rosario para empezar su formación de entrenador, con el objetivo de dirigir a Central y Boca junto a Fideo

En medio de un gran presente con Boca y a días de la final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes comenzará a estudiar en la carrera de director técnico en una institución rosarina . La idea del mediocampista es dirigir junto a Ángel Di María y formar una dupla técnica en Central y el Xeneize luego de finalizar sus carreras.

La escuela de entrenadores de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) de Rosario le dio la bienvenida al volante y capitán de Boca, que iniciará su recorrido formativo para ser DT.

“Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra Escuela Nº 193 ATFA Rosario, donde comenzará sus estudios como director técnico en la ‘Cuna del Fútbol’. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa. ¡Qué lindo que seas parte de la 193! ”, compartió el instituto en sus redes sociales.

Desde su regreso al país para vestir la camiseta xeneize, el mediocampista de la selección argentina reveló el plan que tiene junto a Fideo, su excompañero y amigo, con quien buscará formar una dupla técnica una vez que cuelguen los botines.

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“Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi como disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico. Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos”, confesó Di María durante una entrevista con Espn en 2025.

A su vez, Fideo agregó: “Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento. Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumaba alguien más al cuerpo técnico”.

Di María y Paredes, dos grandes amigos, tras un empate entre Central y Boca en 2025.

La preparación como entrenadores

En marzo de este año, Di María recibió su diploma de entrenador en la misma institución que recibirá a Paredes, por lo que continúa sumando experiencias en lo que sería su última etapa como futbolista profesional en Central.

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Esta escuela rosarina en la que estudiará el mediocampista de Boca tuvo a otros reconocidos futbolistas que se graduaron en ella, como Roberto Sensini, Alfredo Berti, José Chamot, Maximiliano Rodríguez, Diego Mateo, Néstor Ortigoza, Oscar Ustari, Pablo Pérez, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Vitamina Sánchez, Fatura Broun y Facundo Mallo, actual compañero de Fideo en el Canalla.

La diferencia de edad entre ambos dejaría un periodo de espera para que ambos puedan conformar la dupla técnica, ya que Di María cumplirá 39 años en febrero de 2027 y Paredes recién llegará a los 33 en junio, por lo que se llevan siete años de distancia.