La Red de Artistas del departamento San Martín continúa sumando espacios de encuentro El proyecto denominado "Trama: Encuentro Regional de Artes", desembarcó con su propuesta en dos ciudades del centro oeste provincial con diversas actividades 17 de noviembre 2026 · 14:14hs

Trama busca fortalecer una red que conecte a los hacedores culturales de las distintas localidades, genere nuevos escenarios para sus producciones.

La Red de Artistas del departamento San Martín continúa sumando espacios de encuentro y difusión para las distintas expresiones culturales de la región. En esta oportunidad, el proyecto "Trama: Encuentro Regional de Artes", desembarcó en El Trébol y Sastre con una programación que reunió teatro, música, pintura y fotografía.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del senador departamental Esteban Motta, busca promover el trabajo de los artistas locales y generar oportunidades para que puedan mostrar sus producciones en distintas localidades. La propuesta no se limita a la música: incluye también disciplinas como el teatro, las artes visuales, la fotografía y otras expresiones culturales.

En esta etapa, Trama tuvo dos encuentros: en El Trébol, con actividades en el Multiespacio Cultural El Galpón, y en Sastre, en la Sociedad Italiana. En ambos espacios se presentaron obras teatrales del departamento, espectáculos musicales y muestras de pintura y fotografía.

En todo el departamento San Martín “Trabajamos con espectáculos y artistas de todo el departamento San Martín. Nuestra región es muy rica en materia cultural y pudimos llegar a estas dos ciudades con obras muy lindas. Es el puntapié para mucho más”, destacó Motta.

De esta manera, Trama busca fortalecer una red que conecte a los hacedores culturales de las distintas localidades, genere nuevos escenarios para sus producciones y permita que el público de la región acceda a propuestas artísticas de su propio territorio. >>Leer más: Confirmaron la llegada de nuevas ambulancias para el departamento San Martín