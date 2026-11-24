Netflix estrenó thriller polaco de tan solo 4 episodios Inspirada en hechos reales, la miniserie se mete en un dilema ético cuando un brutal asesino está a punto de ser liberado 24 de noviembre 2026 · 15:55hs

“La ley de las bestias” ya está disponible en Netflix

Entre los estrenos de la última semana, Netflix recibió un thriller dramático proveniente de Polonia que, en tan solo 4 episodios, mete a los espectadores en un enfrentamiento ético totalmente intenso y atrapante. Basada en hechos reales, la producción se mete en el caso de Trynkiewicz, sumando personajes y elementos de ficción para potenciar la narrativa.

El nombre de la serie es “La ley de las bestias” y lo toma de una ley polaca conocida como “Lex Trynkiewicz”, vigente desde 2014. Esta ley nació del caso real que explora la película y permite que un tribunal, que cuente con pruebas psiquiátricas, ordene supervisión o internamiento en un centro psiquiátrico a convictos que ya hayan cumplido su condena pero al momento de ser liberados sigan considerándose un peligro para la sociedad.

La trama de “La ley de las bestias” La producción, dirigida por Kasper Bajon, se mueve en dos tiempos. Por un lado, la historia comienza en 1988, cuando la muerte de cuatro niños conmociona Polonia y da pie a una exhaustiva investigación policial para atrapar al asesino Mariusz Trynkiewicz. Por otro lado, la miniserie se extiende al año 2014, cuando Trynkiewicz está a punto de ser liberado tras cumplir su condena y la alarma social se enciende.

Así, se abre todo un debate ético alrededor del futuro de Trynkiewicz, donde algunos profesionales, con pruebas psicológicas, sostienen la necesidad de mantener al asesino encerrado, mientras que, otros, se preguntan si no es excesivo aplicar un doble castigo por la misma pena. Todos estos enfrentamientos y preguntas son la base de “La ley de las bestias”. >>Leer más: Netflix estrenó "Gordon", la nueva miniserie argentina con Rodrigo de la Serna Trailer de “La ley de las bestias”