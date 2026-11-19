El film, de menos de dos horas, sigue a una guardaespaldas que debe trabajar cuidando a un actor famoso durante las fiestas

Leighton Meester y Jared Padalecki interpretan a una guardaespaldas y una estrella de cine en la nueva película de Netflix

Netflix acaba de estrenar una película festiva para empezar a entrar en tono con la Navidad y es seguro que los amantes de las comedias románticas no van a querer perdérsela. Se trata de “Cómo proteger a una estrella” , un film dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum que ya se encuentra entre lo más destacado de la semana.

Los protagonistas de esta historia navideña son Leighton Meester y Jared Padalecki, conocidos especialmente por sus papeles de Blair Waldorf en “Gossip Girl” y Dean Forester en "Gilmore Girls" respectivamente. En “Cómo proteger a una estrella” Meester interpreta a una guardaespaldas encargada de proteger al personaje de Padalecki, una super estrella amenazada por un acosador.

El guion escrito por Erin Cardillo, Richard Keith, Gina Matthews y Grant Scharbo está basado en la novela “The Bodyguard”, de Katherine Center. En la trama, lo que comienza como un trabajo, empieza a confundirse con un verdadero romance, impulsado por las emociones particulares que traen consigo las fiestas de fin de año.

De qué se trata “Cómo proteger a una estrella”

La historia sigue a Hannah Brooks, una guardaespaldas implacable que es asignada para proteger a Jack Stapleton, una superestrella de cine de acción que se encuentra bajo las amenazas de un acosador.

Así, Hannah, quien se toma muy en serio su trabajo, deberá acompañar a Jack a su rancho en Montana para pasar las fiestas junto a su familia. Pero para no alarmar a sus seres queridos, ambos fingen ser pareja. Y eso que empieza como un plan para ocultar la verdad, empieza a despertar sentimientos que podrían convertirse en algo real.

>>Leer más: Netflix estrenó "Gordon", la nueva miniserie argentina con Rodrigo de la Serna

Trailer de “Cómo proteger a una estrella”