Tylor Chase destrozó la habitación de hotel que le consiguió un excompañero de Nickelodeon

Daniel Curtis Lee intentó ayudar al actor con alojamiento y comida, pero el hospedaje terminó con graves daños

26 de diciembre 2025 · 11:19hs
Daniel Curtis Lee intentó ayudar a Tylor Chase

Daniel Curtis Lee intentó ayudar a Tylor Chase, pero su situación personal sigue generando preocupación

Daniel Curtis Lee, protagonista de la serie infantil "Manual de supervivencia escolar de Ned", reveló una situación crítica que involucra a su excompañero de elenco Tylor Chase, quien actualmente se encuentra en situación de calle en el sur de California. El actor compartió este 25 de diciembre un testimonio en redes sociales donde relató su frustrado intento por ayudar a Chase durante las fiestas.

Según explicó, ante la llegada de una fuerte tormenta y en el marco de la Navidad, decidió pagarle una habitación de motel para que pudiera pasar la noche resguardado.

Lee se trasladó cerca 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para asistir a su colega. Su intención fue ofrecerle hospedaje, comida y un espacio seguro durante una noche especialmente difícil, en una zona cercana a donde Chase se encontraba deambulando.

En un video publicado en sus redes sociales, el actor se mostró esperanzado al momento de dejarlo en el lugar: "Yo creo en vos y vamos a salir adelante. Todo lo que tenemos que hacer es seguir trabajando", expresó en ese registro.

El lamentable episodio de Tylor Chase en el cuarto que le alquiló Daniel Curtis Lee

Sin embargo, pocas horas después, la situación se descontroló. La administración del motel se comunicó con Lee para informarle que la habitación había quedado en condiciones deplorables. Según detalló, la puerta estaba abierta, la heladera había sido dada vuelta y el microondas apareció dentro de la bañera.

"Conseguimos refugio para Tylor, todos estaban felices, pero no terminó así", relató Lee, visiblemente afectado. Ante los destrozos, el establecimiento decidió intervenir y el intento de alojamiento quedó trunco. Chase abandonó el lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

El episodio resultó especialmente doloroso para Lee porque, según reconoció, la familia de Chase ya le había advertido que experiencias previas en hoteles habían terminado de manera similar. Aun así, decidió intentarlo nuevamente: "Pensé que no podía ser peor y me equivoqué", afirmó.

