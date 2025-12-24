La Capital | Zoom | actor

La emotiva ayuda al actor Tylor Chase de parte de un excompañero de Nickelodeon

Daniel Curtis Lee gestionó alojamiento y acompañamiento tras la difusión de videos que mostraban a su excompañero en situación de calle

24 de diciembre 2025
Daniel Curtis Lee visitó a Tylor Chase

Daniel Curtis Lee visitó a Tylor Chase, quien se encontraba en situación de calle

Tylor Chase, actor de la serie "Manual de supervivencia escolar de Ned", atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Hace algunos días, comenzaron a circular imágenes en redes sociales donde se lo observaba en situación de calle. Frente a esta situación, antiguos compañeros se movilizaron para ayudarlo.

Uno de ellos fue Daniel Curtis Lee, también exintegrante de la reconocida serie infantil de Nickelodeon, quien decidió intervenir de manera directa. Tras varias semanas en las que Chase permaneció sin hogar, Lee logró contactarlo y organizar un encuentro para asitirlo en este momento crítico.

Este martes Lee recorrió cerca de 50 millas, aproximadamente 80 kilómetros, desde Los Ángeles hasta Riverside para reunirse con su excompañero. Allí lo acompañó durante varias horas, lo llevó a comer y le consiguió alojamiento temporario en un hotel, con el objetivo de resguardarlo de las inclemencias climáticas y darle contención.

El reencuentro de Daniel Curtis Lee con Tylor Chase

A través de sus redes sociales, Lee explicó que logró restablecer el vínculo tras varios intentos y destacó que el encuentro tuvo un impacto positivo en el ánimo de Chase. Durante la visita, el actor pudo mantener una conversación telefónica con su padre, hecho que, según relató, influyó favorablemente en su estado emocional.

“Lo único que realmente podemos darle a la gente es amor y algo de tiempo”, expresó Lee, quien también señaló que Chase se mostró dispuesto a hablar sobre su futuro y las posibilidades de encaminar su situación.

En un video que compartió con sus seguidores, el artista e influencer mostró parte de la ayuda brindada y explicó las razones detrás de su accionar: “Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse en la zona y este era el único lugar disponible”.

Además del apoyo inmediato, Lee aseguró que trabaja desde hace tiempo en la creación de un fideicomiso para reunir fondos destinados a un tratamiento que necesita Chase.

Yo creo en vos y vamos a salir adelante. Todo lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y avanzar”, afirmó Lee, al ratificar su compromiso con la recuperación de su amigo.

