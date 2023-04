"Tres hermanos", una historia marcada por un pasado violento

“Mi masculinidad -profundizó- me oprimió y me hizo sentir inferior. Yo soy un artista queer y me costó adaptarme a lo que un hombre tenía que ser. Para Marcos, pude aplicar mucho de toda esa observación porque va muy lejos de como soy yo”.

“Yo creo que en los tres personajes hay acciones que los convierte en esa especie de seres del mal. Pero por fuera de las acciones, un poco se ve este machismo intrínseco que existe en tantos hombres. No todo el mundo es así y hace esas cosas pero, en menor o mayor medida, estos personajes representan a un porcentaje de la sociedad de hombres que existe. A veces depende de cómo educar, según lo que te tocó en tu vida; en otros casos tenés que aguantar y sobrevivir”, consideró Gorostiaga.

“Me divierte -agregó- porque la mayoría de las personas se sorprenden con Marcos y yo. Sus características y las mías. Hay un muy buen trabajo de Francisco (Paparella), pero por otro lado hay una creación de un personaje bastante marcada. Hubo mucho entrenamiento físico, que no requería la película, pero sí sabía que iba a ser un rodaje que requería de un cuerpo fuerte. Cuando estás filmando no sabés si te estás yendo de mambo. No sabés si es una caracterización exagerada o no. Para eso, hay que confiar en la visión del director”.

Emanu Elish interpreta al hermano mayor y Ulices Yanzón al menor. Entre los tres se genera una sinergia que crece a lo largo de la trama, con la tensión de que hay algo que siempre parece que puede explotar, pero que también se aquieta cuando aceptan abrirse al sentimiento fraternal. La violencia los rodea desde niños y lo que puede ser un arte marcial para uno, como el jiu jitsu, se convierte en una herramienta para lastimar.

“A mí no me conviene hacer a un personaje que es el peor del mundo, sino mostrar que son de alguna manera víctimas de una crianza y sociedad. Ellos se formaron de esa manera, en un ambiente de violencia. Yo soy de pensar que son así porque no tuvieron esperanza y no había margen para la deconstrucción. Hay mucha gente así en esta sociedad. Hay rincones, en un país tan grande, con otra realidad. Acá intentamos mostrar esos rincones”, sostuvo Gorostiaga, que está en la previa del lanzamiento de “Objetos”, cinta de Jorge Dorado, protagonizada por el español Alvaro Morte y Eugenia “China” Suárez.