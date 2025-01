Tras el exabrupto, vuelven los almuerzos de Mirtha Legrand a Mar del Plata

Mirtha Legrand se salió con la suya. Después de que exhortara públicamente contra la producción de El Trece porque no se organizaban más sus tradicionales almuerzos en Mar del Plata durante el verano, la diva confirmó la vuelta del celebrado evento al Hotel Costa Galana.

Mirtha Legrand contra El Trece

El reclamo se dio durante un discurso que la diva dio en la gala por los 30 años del hotel Costa Galana. “Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá”, manifestó. “Además, durante muchos años hice los almuerzos desde aquí, con muchísimo éxito. No sé por qué mierda no se hacen”, lanzó, para sorpresa de los presentes. Ante esta línea, que recordó su icónico "mierda carajo", el público rio y desplegó una ovación.



Este palazo de Mirtha a su producción no fue el primero del verano. En anteriores ocasiones, la presentadora ya había expresado su disconformidad con su ausencia en pantalla. "Se lo perdieron”, había dicho en una entrevista anterior, consultada por su ausencia en la temporada de teatro.