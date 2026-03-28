El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

El Ministerio de Salud de Santa Fe anunció este sábado la compra de nuevas ambulancias para prestar distintos tipos de servicios en toda la provincia. La licitación permitirá incorporar 88 unidades cero kilómetro a un año de la última adquisición.

La provincia confirmó que el proyecto sigue el mismo criterio con el que se renovó la flota en 2025. Los vehículos se distribuirán de acuerdo a las necesidades específicas en cada punto del mapa. Por ejemplo, una vez más se sumarán vehículos 4x4 para circular por caminos rurales .

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler , remarcó que la compra forma parte de la planificación diseñada en el inicio de la gestión con el fin dee restablecer la red sanitaria. " Es la primera vez en la historia del servicio que tenemos una flota en óptimas condiciones de complejidad y antigüedad , cumpliendo con la normativa nacional de no exceder los 10 años de uso", aseveró.

Entre otras cuestiones, el funcionario adelantó que Santa Fe comprará 19 ambulancias de alta complejidad . De esta manera reemplazará todas las unidades que cumplen su ciclo de vida útil en 2026.

Por otro lado, el gobierno incorporará 53 vehículos nuevos para reforzar los traslados programados entre efectores. Esta es una de las tareas que genera mayor demanda en el sistema de salud pública.

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El secretario provincial también destacó la posibilidad de sumar tres unidades neonatales. Esto implica una mejora en la capacidad para operativos pediátricos de alta complejidad en toda la provincia.

A la hora de hacer un diagnóstico del sistema, Stettler sostuvo que en los últimos dos años ganaron previsibilidad a través de distintas inversiones y controles. En este sentido, comentó: "Hoy podemos identificar qué vehículos deben renovarse cada año para mantener la flota operativa. Ese orden se complementa con la capacitación; en 2025 realizamos 75 instancias de formación a través del área de Gestión del Conocimiento para profesionalizar aún más a nuestros equipos".

Una inversión de casi 10 mil millones de pesos

La apertura de sobres de la licitación de las nuevas ambulancias se programó para este martes. La convocatoria cuenta con un presupuesto oficial de 9.868 millones de pesos.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, se mostró satisfecha con la posibilidad de darle continuidad a la inversión para renovar la flota. " Logramos un salto cualitativo central desde marzo del año pasado, incorporando 174 vehículos que transformaron un parque automotor limitado en una red robusta de 450 móviles estratégicamente distribuidos”, explicó.

Voceros de la Casa Gris recordaron que en 2025 se hicieron más de 509 mil movimientos asistenciales con las unidades del sistema público provincial. Además de la mejora del equipamiento, ponderaron la posibilidad de saldar una "deuda histórica con el personal mediante la recategorización automática de 370 choferes", así como un pago adicional por guardia activa para los médicos y uniformes para profesionales.

Entre emergencias, urgencias, derivaciones y otros servicios programados, la actividad en la provincia tuvo un incremento interanual de más del 21 por ciento. El salto mayor se dio el año anterior, cuando se registró un crecimiento del 40 por ciento en los traslados.

En cuanto a la composición de las asistencias, del total de intervenciones realizadas en el último año, el 78 % correspondió a consultas y urgencias -30% código verde y 48% código amarillo-, mientras que el 22 % restante fueron emergencias críticas bajo código rojo.