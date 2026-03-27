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Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Dos muchachos de 18 y 16 años terminaron internados con politraumatismo tras una persecución por varias calles

27 de marzo 2026 · 08:32hs
La persecución y choque sucedió anoche en Villa Gobernador Gálvez

Imagen ilustrativa

La persecución y choque sucedió anoche en Villa Gobernador Gálvez

Dos muchachos de 18 y 16 años que huían en moto mientras eran perseguidos por la Policía sufrieron heridas de consideración al caer a la calle en una mala maniobra y ser embestidos por el patrullero. El incidente sucedió el jueves poco antes de las 19 en Villa Gobernador Gálvez y los jóvenes tuvieron que ser internados en los hospitales Clemente Álvarez y Provincial de Rosario.

Según la versión oficial, toco comenzó cuando efectivos de la Patrulla de Acción Táctica realizaban una recorrida de rutina e intentaron identificar a dos jóvenes que iban en moto. Eso sucedió en la intersección de 17 de Octubre y San Diego de la vecina ciudad. De acuerdo con ese dato, los muchachos no acataron la voz de alto que impartieron los policías y huyeron a toda velocidad.

De esa forma se inició una persecución por distintas arterias. Voceros policiales indicaron que al llegar a San Diego y Junín, los sospechosos doblaron por una calle de ripio y que el conductor perdió el control del rodado sin intervención de terceros. Eso hizo que el móvil policial que los perseguía, los chocara desde atrás.

Qué pasó tras la persecución

Como consecuencia del siniestro, los motociclistas sufrieron lesiones en las piernas. Ambos fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y la policía reportó el secuestro de un arma de fuego. Una testigo de lo ocurrido declaró que vio cuándo uno de los muchachos se desprendía el artefacto poco antes de caer al piso. También quedó secuestrado un teléfono celular.

>> Leer más: Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Los jóvenes fueron identificados como Alexis M., de 18 años, quien fue trasladado al Heca, y Thiago A., de 16, quien fue derivado al Hospital Provincial, ambos con custodia policial. El primero presentaba politraumatismo con fractura de fémur en pierna izquierda, herida cortante en rodilla derecha y múltiples laceraciones en brazos. El menor de edad, en tanto, tuvo politraumatismos.

El incidente fue reportado a la Fiscalía de Menores y de Flagrancia en turno y también a la Policía de Investigaciones para determinar la mecánica del siniestro.

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