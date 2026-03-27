Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

La empresa salió al cruce de las protestas por demoras en las entregas de departamentos y destacó su planes

Próximos a cumplir los 50 años de trayectoria y con más de 9.200 departamentos entregados en 210 edificios en Rosario y distintas ciudades del país, Pilay reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano y la generación de oportunidades de acceso a la vivienda a través de un modelo consolidado y probado en el tiempo.

Pilay indicó que el año pasado entregó cinco edificios a estrenar en Rosario (entre ellos, el Condominio Los Pasos) y prevé nuevas entregas en los próximos meses: Bauen 139 en Necochea al 1900 y Bauen 140 en Ovidio Lagos 1501. Además, en Rosario, tiene 68.800 metros cuadrados en ejecución y más de 110.000 metros cuadrados en proyectos presentados.

"La empresa utiliza un modelo de construcción colaborativo que ha permitido a miles de familias acceder a su hogar, y se sustenta en una lógica de esfuerzo colectivo y acompañamiento a lo largo de todo el proceso constructivo. Este modelo está diseñado para operar en contextos económicos desafiantes y contempla mecanismos de adaptación que permiten sostener la continuidad de las obras en el largo plazo", se indicó, agregando que "la dinámica del modelo se ajusta a las condiciones del contexto, priorizando siempre la ejecución de los proyectos y la protección del interés común de los clientes".

"En línea con una visión de crecimiento y cercanía con las necesidades del mercado, la compañía expande su desarrollo hacia nuevas áreas, ampliando su propuesta a entornos, con alta demanda, sin dejar de lado el desarrollo en el centro urbano. Esta estrategia responde a la evolución de las preferencias habitacionales", las más de 700 familias que ya viven en los condominios confirman la satisfacción de vivir en ese entorno, agregaron desde la empresa para aseverar: "Pilay es parte de la historia urbana de Rosario y su desarrollo".

Reclamos

Tras las manifestaciones públicas de clientes que reclaman el cumplimiento de los contratos y la entrega de viviendas, Pilay afirmó: "Actuamos como administradores de un sistema de construcción colaborativo, regido por contratos de obra a largo plazo. Asimismo, extender plazos constructivos está expresamente previsto en el contrato para supuestos en que se altere la normal secuencia de pagos, en el marco de las distintas situaciones de crisis económicas sufridas por el país, en las que no se trasladó la totalidad de los incrementos informados por la Cámara Argentina de la Construcción".

En este modelo, prosiguió la administradora, los inversores aportan el capital y la empresa ejecuta la construcción. "Se trata de una construcción colectiva en la que la obligación del inversor no es una deuda fija en dinero, sino una obligación de valor que implica asumir la parte proporcional del costo real de la obra", como los fallos judiciales así lo afirmaron.

Es propio de los contratos de largo plazo regulados por el art 1.011 del Código Civil y Comercial la readaptación a las circunstancias vigentes durante su desarrollo. Las obligaciones no son estáticas, sino dinámicas, y 1.600 inversores del sistema Pilay de Rosario ya han readaptado sus contratos a las circunstancias vigentes.

Para finalizar, la administradora con más de 4.200 departamentos construidos en la ciudad detalló que continúa consolidándose como un actor clave en el desarrollo inmobiliario local, acompañando a miles de familias en el camino hacia la vivienda propia y proyectando su crecimiento hacia el futuro con una propuesta cada vez más diversa y adaptada a las nuevas demandas.