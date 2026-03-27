Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación de YPF

La expresidenta destacó la defensa jurídica del Estado en la causa y sostuvo que la Argentina actuó conforme a la ley. Alberto Fernández cargó contra Milei

La expresidenta Cristina Kirchner reivindicó este viernes la estatización de YPF luego de que la Justicia de Estados Unidos f allara a favor de la Argentina en la causa por la expropiación , al sostener que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país” .

A través de un extenso mensaje, la exmandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York y sostuvo que los argumentos jurídicos reafirmaron la primacía de la Constitución por sobre disposiciones estatutarias.

En ese sentido, resaltó que la expropiación de la petrolera en 2012 se realizó “conforme a derecho” y en ejercicio de la soberanía estatal . “Como expresidenta y ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado, a partir de enero de 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, expresó en la red social X.

Y, desde su lugar de abogada, expresó sus felicitaciones a ese estudio por “haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país, que es, nada más ni nada menos, que reconocer la soberanía de los Estados”.

“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos, tanto en su administración demócrata como republicana. De ese modo, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2037570396053025276&partner=&hide_thread=false Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

La expresidenta señaló: “También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país, porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir de 2012, hoy podemos decir con orgullo que la Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

El fallo fue dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que además consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización.

Sin embargo, el litigio (iniciado en 2015 y que había tenido un fallo adverso en primera instancia en 2023 por parte de la jueza Loretta Preska) podría tener un último capítulo en la Corte Suprema de Estados Unidos, instancia a la que aún pueden recurrir las partes.

La posición de Kicillof

En tanto, y a través de sus redes sociales, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que la decisión judicial “deja en evidencia años de mentiras” en torno al proceso de expropiación de YPF y sostuvo que las críticas a esa medida respondieron a una “operación” impulsada por fondos buitre.

“El fallo confirma que los argumentos que sostuvo el Estado argentino desde el inicio del juicio son los mismos que defendimos siempre”, planteó Kicillof en referencia a su rol como ministro de Economía nacional durante la estatización de la compañía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2037569361750180274&partner=&hide_thread=false La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

También respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades se refirió al tema como el “impuesto Kicillof”.

Para el gobernador, esa caracterización “nunca fue más que una construcción” basada en argumentos de los demandantes en el litigio internacional.

El dardo de Alberto Fernández

En tanto, el expresidente Alberto Fernández se pronunció tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina y dijo lamentar que “el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó”, en referencia a Milei.

“«Ganamos», dijo el mosquito…”, expresó Fernández desde sus redes sociales respecto del jefe del Estado.