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Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

La víctima fue hallada en Pasco y colectora José María Rosa tras una serie de disparos. Investiga la Fiscalía de Homicidios

26 de marzo 2026 · 19:23hs
Foto de archivo. El crimen se registró en la zona noroeste

Archivo / La Capital

Foto de archivo. El crimen se registró en la zona noroeste

Un joven de 29 años fue asesinado este jueves por la tarde en barrio Santa Lucía, en la zona oeste de Rosario. El nuevo crimen está inscripto en un fin de marzo convulso.

La víctima fue identificada como Agustín Adrián Torales, quien recibió disparos de arma de fuego en la vía pública en inmediaciones de Pasco y la colectora de José María Rosa. Ya había sido baleada en 2023, hecho por el cual fueron detenidos dos mujeres y un hombre.

Cómo fue el ataque

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional II, el hecho se registró alrededor de las 17.20, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

>> Leer más: Violenta balacera en Santa Lucía deja un hombre muerto y una mujer herida

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una joven que relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó varias detonaciones. Al salir a la calle, encontró a su pareja tendido sobre el pavimento con heridas de bala.

De inmediato se solicitó asistencia médica y una ambulancia del Sies acudió a la escena. Sin embargo, pese a las maniobras de auxilio realizadas por el personal sanitario, se confirmó el fallecimiento de Torales en el lugar.

Tras el crimen, la policía preservó la escena y dio intervención a la Fiscalía de Homicidios Dolosos en turno.

Además, trabajó en el lugar el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó el relevamiento de rastros, levantamiento de material balístico y toma de testimonios para intentar reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los autores.

Otro crimen muy cerca

En barrio Santa Lucía en las últimas horas fue ejecutado Alexis Barrios, de 36 años, en un ataque a tiros perpetrado por dos hombres en moto que dispararon contra un grupo de personas frente a un kiosco.

>> Leer más: Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

En ese hecho también resultó herida una mujer y los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a disputas del narcomenudeo, una hipótesis que suele aparecer en crímenes con esta modalidad.

Más crímenes en marzo

El departamento Rosario lleva 24 homicidios en lo que va de 2026. Tras un febrero con escasos crímenes, marzo marcó un incremento con 12 asesinatos de los cuales 10 fueron cometidos con armas de fuego. La cifra total, aun así, es menor a la registrada para la misma altura de 2025, que para marzo llevaba 39 casos.

El mapa de la violencia urbana muestra cambios repentinos en los primeros tres meses del año. Enero comenzó con mucha violencia en los primeros cuatro días, en los que ocurrieron tres crímenes a balazos en distintas zonas de la ciudad. El resto del mes, con más espacio temporal, se registraron otros cinco homicidios: tres con arma de fuego y dos con arma blanca.

Durante febrero hubo un descenso en relación al mes anterior, con cuatro asesinatos cometidos a balazos. Pero con el comienzo de marzo los números volvieron a crecer y al día 26 ocurrieron la mitad del total registrado los primeros tres meses del año. Son 12 hechos de los cuales cuatro ocurrieron tan solo en las 72 horas transcurridas entre el 13 y el 15 de marzo y otros cuatro entre la noche de este miércoles y la tarde del jueves.

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