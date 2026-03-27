Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Lionel Messi jugó un rato sin lucirse ante Mauritania, de nula jerarquía, una práctica oficial de Argentina donde la incógnita del 10 en la Copa no se dilucidó

Lionel Messi trata de avanzar entre dos defensores de Mauritania. El capitán de Argentina pasó desapercibido en el segundo tiempo, el único que jugó.

Juegue o no juegue, todo gira alrededor de Lionel Messi . Mucho más si no lo hace, al menos de entrada como pasó en el amistoso intrascendente ante Mauritania , que obviamente terminó en triunfo de Argentina, pero demasiado y merecidamente ajustado . Es que el Mundial está a la vuelta de la esquina, es que el mejor del mundo nunca confirmó la presencia que se descuenta. Es que hasta que ello no ocurra, no habrá tranquilidad.

Lionel Scaloni había confirmado en la conferencia de prensa del jueves que Messi jugaría los dos partidos. Todo el mundo lo daba por titular ante una de las dos selecciones africanas que oficiaron de partenaire para aprovechar la fecha FIFA, en vistas de la suspensión de la Finalissima .

Pero no fue así. Recién entró, ya con el partido definido, para todo el segundo tiempo. Y ahí se vio lo peor de la selección, que pasó de un cómodo 2 a 0, a un 2 a 1 más realista, aunque pareciera mentira.

Algún mal pensado, al ver sectores de plateas vacíos en La Bombonera, habrá pensado que las palabras de Scaloni servían para estimular las ventas finales de entradas, pero hay una malaria económica que se nota, por un lado, y por el otro la magnitud del rival no engañaba en cuanto a lo que se iba a ofrecer. Por más que se tratará de un bonus track de Leo, y de los campeones del mundo en Argentina, que no estaba en los planes a poco más de 2 meses de la Copa del Mundo.

Una oferta lógica con Mauritania

Y lo ofrecido fue lo lógico, pero solo en el primer tiempo. Un endeble rival, de tercer o cuarto nivel en África, se daba el gusto de jugar un partido histórico y a Scaloni le servía para un entrenamiento en serio, que pasó sin lesionados, lo más importante. Porque aún sin exigencias, la selección ya había vivido en carne propia el imprevisto con la rotura de ligamentos de la ascendente promesa Joaquín Panichelli, que se quedó sin la ilusión de Mundial.



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Sin prisa, con pausa, sin Messi, transcurrió un primer tiempo de dominio total, con el buen entendimiento de Thiago Almada y Nicolás González, y los gritos de Enzo Fernández y el reemplazante de Leo, Nico Paz, de tiro libre. Casi al trotecito, sin exigirse demasiado, pero estaba bien.

El complemento sí fue con Leo desde el vamos. También con De Paul, que aún lucía un hematoma por un desgarro no muy lejano. Sin estridencias, ni arriesgando en el mano a mano, a los 7’ minutos tuvo su primer tiro al arco que se desvió providencialmente. Sería el único.

De más a menos con Lionel Messi

Con algunos más en cancha, con Mastantuono, Simeone y una lluvia que no dejó de caer y extremó los cuidados, hasta se podría decir que la selección jugó peor cuando estuvo Messi. Mauritania de hecho contó con tres situaciones claras para achicar la diferencia, que no hizo reaccionar al anfitrión.

Ese segundo tiempo seguro no fue del agrado del entrenador, con un equipo que no imponía ritmo y hasta era dominado por un entusiasta rival que se imponía en lo físico. Casi como que era la imagen de dos jugadores líderes, como Messi y De Paul, que claramente dosificaron. O no pudieron, que sería peor.

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El primer tiempo se jugó al ritmo de Almada. En el segundo, al de Leo. Y el 2 a 0 se iba languideciendo, casi sin chances de que se estire.

Y no solo no se estiró, sino que con justicia se achicó. Mauritania le llegó varias veces y bien, Senesi cometió un penal que no le cobraron y en la última alcanzó el merecido descuento.

La promesa de estar el martes, ¿y después?

Scaloni había prometido en la misma conferencia de prensa que Messi también estaría ante Zambia, otro rival africano con algo más de historia pero no mucho más. También en La Bombonera, será ahora sí la despedida definitiva del país de la selección campeona, antes de ir a defender el título a Norteamérica.

Será después el transcurrir de los días esperando primero la primera lista, el 11 de mayo, y la definitiva el 30 de ese mes, 11 días antes del inicio del Mundial. En ella todo el mundo cruza los dedos para que Messi esté.

Todo hace pensar que sí, que no se perderá su sexta copa del mundo, que lo transformará en el jugador con más participaciones (seguramente junto a Cristiano Ronaldo) de la historia. Ya que además se jugará fundamentalmente en el país donde eligió residir. De él depende. El amistoso con Mauritania no habrá ayudado mucho en su decisión.